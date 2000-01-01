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Новосибирск: Карта выходных с 3 по 5 марта

Новокузнечане массово расчищают дорогу весне

Сегодня 15:12
550
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Сергей Кузнецов

В пятницу, 3 марта, жители Новокузнецка вышли на общегородской субботник.

Жители приводят в порядок дороги и придомовые территории, очищают от снега и наледи крыши домов. Фотографиями поделился в соцсети «ВКонтакте» глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Полным ходом идет общегородской субботник. Спасибо всем горожанам, промышленным предприятиям, предприятиям торговли и волонтёрам за то, что откликнулись и присоединились к нам! Весна идет — Весне дорогу!, — прокомментировал мэр.

Напомним, ранее Сергей Кузнецов объявил в городе месячник усиленной уборки.

Комментарии 11
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аватар
жека
19 0
вроде в стране капитализм, а все хотят бесплатную раб.силу, волонтёров и субботники))) а деньги лучше на виноградники и яхты себе любимым))))
ответить
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хахаха
9 0
@В пятницу, 3 марта, жители Новокузнецка вышли на общегородской субботник.@--
что только ни делают с русским языком
"субботник в пятницу".....
ответить
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хахахахааааааааа
11 0
"Полным ходом идет общегородской субботник. Спасибо всем горожанам, промышленным предприятиям, предприятиям торговли и волонтёрам за то, что откликнулись и присоединились к нам! Весна идет — Весне дорогу!, — прокомментировал мэр."
молодцы ! дали сэрГЕЮ "немного" заработать.......
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ннда
9 0
Уже субботники на крышах домов с допуском на крыши всех желающих камикадзе, и без всяких страховок как на фото из вконтакте кузнецова?! Молодцы!
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Гала
18 0
Ой, не преувеличивай, Серёга, НЕ ВЫШЛИ, А ВЫПЕРЛИ, ВЫГНАЛИ на субботник, чтобы ты мог красивое словечко вставить.
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аватар
...
4 0
Как люди скребут снег возле своих магазинов видно. Как субботничают на придомовых территориях не видно.
ответить
аватар
...
2 0
Как люди скребут снег возле своих магазинов видно. Как субботничают на придомовых территориях не видно.
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аватар
Прынц на сером "козле"
0 0
Вот. Можно всю зиму снег не чистить,дороги не убирать,а весной кликнуть всех на субботник,дескать помогите ,люди добрые! Весна ж идет! Весне дорогу!!!
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аватар
Прынц на сером "козле"
0 0
Вот. Можно всю зиму снег не чистить,дороги не убирать,а весной кликнуть всех на субботник,дескать помогите ,люди добрые! Весна ж идет! Весне дорогу!!!
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аватар
123
0 0
Духовная скрепа для ватника - тулеевская пятница. Под лозунг-угрозу "тулеевская", вата готова работать бесплатно и круглосуточно ))) Молодцы, чо.
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местный-2
0 0
вроде в стране капитализм, а все хотят бесплатную раб.силу, волонтёров и субботники))) а деньги лучше на виноградники и яхты себе любимым))))
В Италии климат хороший ,а виноделие мечта каждого.
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