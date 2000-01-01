В пятницу, 3 марта, жители Новокузнецка вышли на общегородской субботник.

Жители приводят в порядок дороги и придомовые территории, очищают от снега и наледи крыши домов. Фотографиями поделился в соцсети «ВКонтакте» глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Полным ходом идет общегородской субботник. Спасибо всем горожанам, промышленным предприятиям, предприятиям торговли и волонтёрам за то, что откликнулись и присоединились к нам! Весна идет — Весне дорогу!, — прокомментировал мэр.

Напомним, ранее Сергей Кузнецов объявил в городе месячник усиленной уборки.