Жители города Тайги вынуждены употреблять воду, загрязнённую опасными веществами.

К ситуации подключились сотрудники Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье «сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как ранее сообщал ВашГород.ру, лаборатория РЖД выявила в тайгинской воде превышение марганца в 17,8 раза. По словам жителей, вода имела мутный, слегка ржавый цвет и специфический запах.

Сообщениями тайгинцев заинтересовались органы Следственного комитета.

Из городского водопровода были взяты образцы питьевой воды и направлены на химическое исследование, по результатам которого определено, что предельно допустимая концентрация марганца и фенола в подаваемой населению питьевой воде превышена, — сообщает ведомство.

Во время предварительного расследования будут установлены должностные лица, ответственные за подачу питьевой воды населению, а также лица, контролирующие её качество. Отмечается, что в муниципальном предприятии, занимающемся водоснабжением населения, уже изъята необходимая документация.

Расследование уголовного дела продолжается.