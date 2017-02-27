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В Кузбассе возбудили уголовное дело из-за превышения марганца в питьевой воде

Сегодня 16:12
635
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novomoskovsk.bezformata.ru

Жители города Тайги вынуждены употреблять воду, загрязнённую опасными веществами.

К ситуации подключились сотрудники Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье «сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как ранее сообщал ВашГород.ру, лаборатория РЖД выявила в тайгинской воде превышение марганца в 17,8 раза. По словам жителей, вода имела мутный, слегка ржавый цвет и специфический запах.

Сообщениями тайгинцев заинтересовались органы Следственного комитета.

Из городского водопровода были взяты образцы питьевой воды и направлены на химическое исследование, по результатам которого определено, что предельно допустимая концентрация марганца и фенола в подаваемой населению питьевой воде превышена, — сообщает ведомство.

Во время предварительного расследования будут установлены должностные лица, ответственные за подачу питьевой воды населению, а также лица, контролирующие её качество. Отмечается, что в муниципальном предприятии, занимающемся водоснабжением населения, уже изъята необходимая документация.

Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарии 2
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y
1 1
Устарела новость фиговничаете журналисты.
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Варя
1 0
в понедельник 27.02.2017. в 8-30 утра в Новокузнецке такая же текла вода из крана
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