Полицейские «накрыли» группу из 24 человек, распространяющих наркотическое зелье.

Сотрудники полиции совместно с бойцами СОБР Управления Росгвардии провели масштабную спецоперацию одновременно в Кемерове, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком, а также в Барнауле Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Злоумышленники занимались сбытом наркотиков через интернет. Для этого на одном из мессенджеров они организовали специализированную закрытую группу. При этом лично никогда не встречались друг с другом, поддерживали общение исключительно в мессенджере под вымышленными именами.

Клиентами интернет-магазина становились, преимущественно, драгдилеры, распространявшие синтетические наркотики в различных городах Кемеровской области. Они отправляли на счета организаторов наркотрафика денежные переводы и получали сообщения с координатами заранее оборудованных тайников со спайсом и так называемой «солью», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В числе задержанных оказались вербовщики, оптовые поставщики, операторы, наркокурьеры и закладчики. Каждый из «работников» интерне-магазина отвечал за распространение наркотиков на строго ограниченной территории.

При проведении обысков полицейские обнаружили и изъяли электронные средства связи и доступа в интернет, а также около 2 килограммов «синтетики».

В отношении задержанных возбуждены 22 уголовных дела. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленных на установление всех эпизодов преступной деятельности наркоторговцев.