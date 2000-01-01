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Пропавшего в Абашево новокузнечанина нашли погибшим

Сегодня 17:11
568
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://news.liga.net

В Новокузнецке нашли погибшим пропавшего Дмитрия Арбузова.

Молодой человек исчез вечером 26 февраля вечером, сообщили ранее в соцсетях. Брат с другом проводили его до переезда на шахту «Абашевская». Там Дмитрию осталось подняться на гору к дому, однако родные его не дождались.

На момент появления информации о пропаже парня в соцсетях некоторые предложили свою помощь в его поисках. Однако позже стало известно, что молодого человека нашли погибшим. Эту информацию ВашГород.ру подтвердила его родственница.

По этическим причинам редакция ВашГород.ру не стала уточнять подробности случившегося.

Комментарии 1
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