В Новокузнецке нашли погибшим пропавшего Дмитрия Арбузова.

Молодой человек исчез вечером 26 февраля вечером, сообщили ранее в соцсетях. Брат с другом проводили его до переезда на шахту «Абашевская». Там Дмитрию осталось подняться на гору к дому, однако родные его не дождались.

На момент появления информации о пропаже парня в соцсетях некоторые предложили свою помощь в его поисках. Однако позже стало известно, что молодого человека нашли погибшим. Эту информацию ВашГород.ру подтвердила его родственница.

По этическим причинам редакция ВашГород.ру не стала уточнять подробности случившегося.