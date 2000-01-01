К юбилею Новокузнецка новую жизнь получат сразу четыре объекта культурного наследия.

В перечень вошли кинотеатр «Коммунар», ДК «Алюминщик», литературно-мемориальный музей имени Ф.М.Достоевского, музей-заповедник «Кузнецкая крепость». На эти цели будет выделено 499 миллионов рублей из федерального бюджета, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

В целом на все мероприятия к 400-летию города будет направлено 4 миллиарда рублей. Одним из значимых объектов станет строительство школы № 81 в Заводском районе. Также часть средств направят на ремонт и строительство дорог, на ремонт дворовых территорий и благоустройство городских пространств.