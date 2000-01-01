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К 400-летию Новокузнецка отремонтируют несколько объектов культурного наследия

Сегодня 20:00
364
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
irs3.4sqi.net

К юбилею Новокузнецка новую жизнь получат сразу четыре объекта культурного наследия.

В перечень вошли кинотеатр «Коммунар», ДК «Алюминщик», литературно-мемориальный музей имени Ф.М.Достоевского, музей-заповедник «Кузнецкая крепость». На эти цели будет выделено 499 миллионов рублей из федерального бюджета, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

В целом на все мероприятия к 400-летию города будет направлено 4 миллиарда рублей. Одним из значимых объектов станет строительство школы № 81 в Заводском районе. Также часть средств направят на ремонт и строительство дорог, на ремонт дворовых территорий и благоустройство городских пространств.

Комментарии 2
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Агата
1 0
А мост через Томь к 400 -летию обещали?
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вытамдержитесь
0 3
А мост через Томь к 400 -летию обещали?
Кушай крымнаш. А точнее СОСИ.
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