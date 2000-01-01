Слушайте и не говорите, что не слышали! Этой весной, как никогда ранее, большинство производителей обоев «чистят полки». Мы выбрали самые достойные обои из прошлых коллекций, чтобы любой мог позволить себе обновление!

Так уж повелось на обойном рынке, что ежегодно, в апреле, в Москве проходит представительная интерьерная выставка «Мосбилд». Традиционно, перед этим грандиозным событием все производители обоев готовят новейшие коллекции для презентации в столице. Перед грандиозным отраслевым событием все обойные фабрики стараются распродать коллекции прошлых сезонов.

В этом году, мы особенно тщательно подошли к выбору таких «распродажных» настенных покрытий. Как результат — во всех магазинах «Обнови обои» более 250-ти видов самых привлекательных из них.

Цены в этом году не могут не радовать:

Бумажные ( ширина 0,53м) — от 90 руб. /рулон

ширина 0,53м) — от 90 руб. /рулон Виниловые ( ширина 0,53м) — от 180 руб./рулон

ширина 0,53м) — от 180 руб./рулон Виниловые ( ширина 1,06м) — от 490 руб./рулон

Скидки на некоторые позиции составили более 50%! В любом из магазинов вы можете взглянуть на рулоны в распродаже.

Подробнее можно рассмотреть их и предварительно подобрать на сайте.

Сейчас в «Обнови обои» как никогда есть где разгуляться вашей фантазии, без особенной оглядки на кошелек. Тем более, что перед майскими огородными заботами стоит позаботиться об обновлении своего дома или квартиры, чтобы с приходом теплых дней все силы направить на борьбу за урожай!

Напоминаем также, что у нас продолжается «Битва интерьеров»! На нашем сайте добавляются новые и новые участники в борьбе за многочисленные подарки и главный приз — 30 000 рублей на обновление! Подумайте об участии и вы! Это просто — достаточно купить любые настенные покрытия в «Обнови обои», наклеить и сфотографировать получившуюся красоту. Работы участников будут по достоинству оценены не только компетентным жюри, но и посетителями сайта. На сегодня, максимальное количество голосов набрали эти интерьеры:

Загляните в «Обнови обои» чтобы погрузиться в атмосферу вдохновения и вкуса, мы всегда рады гостям: ул. Кирова, 7, ул. Тольятти, 26 и пр. Курако, 24. «Обнови обои» — легко, ярко, для жизни!

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