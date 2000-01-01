Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ
Аман Тулеев госпитализирован из-за болезни сердца
Здоровый город

В России скоро появится лекарство от всех видов и стадий рака

Сегодня 08:00
588
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Diasporanews

Через несколько лет рак любых видов и стадий станет полностью излечимым.

Об этом заявили учёные из Государственного научно-исследовательского института особо чистых препаратов Федерального медико-биологического агентства. Они уверяют, что создали и протестировали генно-инженерный препарат от злокачественных опухолей.

Рабочее название лекарства — «Белок теплового шока», передаёт «РИА Новости». Эта молекула есть в организме человека, но её там слишком мало, поэтому учёные синтезировали белок из гена человеческой клетки.

Препарат уже показал позитивный результат: полностью вылечил лабораторных мышей и крыс с опухолями. В большинстве случаев даже самая запущенная болезнь уходила.

Сейчас лекарство начнёт проходить клинические испытания, что может занять два-три года. С учётом всех процедур россияне смогут получить препарат примерно через три-четыре года.

Ранее ВашГород.ру сообщал о самой опасной болезни у российских мужчин.

Комментарии 11
Добавить комментарий
аватар
местный-2
1 1
"Эта молекула есть в организме человека, но её там слишком мало"
__________
Организм сложная высокоорганизованная конструкция.
Увеличим количество молекул,нарушим равновесие.
Значит появятся другие проблемы.
Ну и крысы не люди...Не понятно,что покажут клинические испытания,очень большой отсев препаратов.
ответить
аватар
да уж...
4 2
В России много онкобольных, и вот так, когда ничего не готово, ничего толком нет и навряд ли будет в ближайшие годы, это подло!
За вбросы надо в суд подавать.
ответить
аватар
Тп
5 1
Даже если это правда и всё получится с этим препаратом,то есть одно но,обычным смертным он будет не по карману....
ответить
аватар
Дон Хенаро 38155
3 0
"Эта молекула есть в организме человека, но её там слишком мало"
__________
Организм сложная высокоорганизованная конструкция.
Увеличим количество молекул,нарушим равновесие.
Значит появятся другие проблемы.
Ну и крысы не люди...Не понятно,что покажут клинические испытания,очень большой отсев препаратов.
Я думаю найдутся добровольцы из числа онкобольных...когда терять уже нечего..
ответить
аватар
Далеко не ТП
4 1
Даже если это правда и всё получится с этим препаратом,то есть одно но,обычным смертным он будет не по карману....
Не по карману? Да люди будут знать,что есть надежда. Фонды помощи уже помогают людям,у которых шансы катастрофически малы,а если появится не призрачная надежда на исцеления,а большая вероятность,то и средства будут искать. Надеюсь,что у учёных все получится и в скором времени рак станет такой же излечимой болезнью,как большинство других,косивших в XVII-XIX веках тысячи людей
ответить
аватар
местный-2
0 0
Вот что рассказал замдиректора института по научной работе, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Андрей Симбирцев ,ответив на вопрос.
___________________________________________________________________ Что является основным действующим веществом нового лекарства от злокачественных образований?

— Наш препарат имеет рабочее название «Белок теплового шока» — по основному действующему веществу. Это молекула, которая синтезируется любыми клетками организма человека в ответ на различные стрессорные воздействия. О ее существовании ученые знали давно. Первоначально предполагалось, что белок может только защищать клетку от повреждения. Позже выяснилось, что помимо этого он обладает уникальным свойством — помогает клетке показывать свои опухолевые антигены иммунной системе и тем самым усиливает противоопухолевый иммунный ответ.
ответить
аватар
местный-2
0 0
Дон Хенаро:
Я думаю найдутся добровольцы из числа онкобольных...когда терять уже нечего..
Наверняка.
ответить
аватар
z
0 0
Наверняка.
Мир сильное перенаселен, считают многие олигофрены, поэтому определенные технологии изымаются у населения, либо доступны по ценам, которые оплатить можно лишь кинув кучу другого населения.
ответить
аватар
местный-2
0 0
Мир сильное перенаселен, считают многие олигофрены, поэтому определенные технологии изымаются у населения, либо доступны по ценам, которые оплатить можно лишь кинув кучу другого населения.
Олигофренов и надо утилизировать,тогда всем всего будет хватать.
ответить
аватар
Вот так вот
0 0
Да если какой препарат и появится, то его махом загонят за границу.
ответить
аватар
я
0 0
Да не позволит этого фармацевтическая мафия...это же такие бабки она сейчас высасывает за бесполезные и дорогущие лекарства
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Замена батареи iPhone 4s цена - лучшие цены тут.
Водоснабжение канализация отопление монтаж: подробнее тут.
Электропроводка услуги, выбирай YouDo!
Ремонт плит в Приозерске: выбирай!
Классический массаж ног на http://volgograd.youdo.com/.
Заменить шланг в посудомоечной машине - заказать на YouDo.com.
Прозвонка электрических цепей расценки - лучшие цены здесь.
Сантехники монтажники: варианты >>
Эпиляция в районе метро Пушкинская: узнать на Юду.
Стоимость монтажа локальной канализации - полное описание.
Частная массажистка - посмотреть.
Цены на финишную шпаклевку стен - описание.
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ