Через несколько лет рак любых видов и стадий станет полностью излечимым.

Об этом заявили учёные из Государственного научно-исследовательского института особо чистых препаратов Федерального медико-биологического агентства. Они уверяют, что создали и протестировали генно-инженерный препарат от злокачественных опухолей.

Рабочее название лекарства — «Белок теплового шока», передаёт «РИА Новости». Эта молекула есть в организме человека, но её там слишком мало, поэтому учёные синтезировали белок из гена человеческой клетки.

Препарат уже показал позитивный результат: полностью вылечил лабораторных мышей и крыс с опухолями. В большинстве случаев даже самая запущенная болезнь уходила.

Сейчас лекарство начнёт проходить клинические испытания, что может занять два-три года. С учётом всех процедур россияне смогут получить препарат примерно через три-четыре года.

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