Через несколько лет рак любых видов и стадий станет полностью излечимым.
Об этом заявили учёные из Государственного научно-исследовательского института особо чистых препаратов Федерального медико-биологического агентства. Они уверяют, что создали и протестировали генно-инженерный препарат от злокачественных опухолей.
Рабочее название лекарства — «Белок теплового шока», передаёт «РИА Новости». Эта молекула есть в организме человека, но её там слишком мало, поэтому учёные синтезировали белок из гена человеческой клетки.
Препарат уже показал позитивный результат: полностью вылечил лабораторных мышей и крыс с опухолями. В большинстве случаев даже самая запущенная болезнь уходила.
Сейчас лекарство начнёт проходить клинические испытания, что может занять два-три года. С учётом всех процедур россияне смогут получить препарат примерно через три-четыре года.
Ранее ВашГород.ру сообщал о самой опасной болезни у российских мужчин.
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Организм сложная высокоорганизованная конструкция.
Увеличим количество молекул,нарушим равновесие.
Значит появятся другие проблемы.
Ну и крысы не люди...Не понятно,что покажут клинические испытания,очень большой отсев препаратов.
За вбросы надо в суд подавать.
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Организм сложная высокоорганизованная конструкция.
Увеличим количество молекул,нарушим равновесие.
Значит появятся другие проблемы.
Ну и крысы не люди...Не понятно,что покажут клинические испытания,очень большой отсев препаратов.
___________________________________________________________________ Что является основным действующим веществом нового лекарства от злокачественных образований?
— Наш препарат имеет рабочее название «Белок теплового шока» — по основному действующему веществу. Это молекула, которая синтезируется любыми клетками организма человека в ответ на различные стрессорные воздействия. О ее существовании ученые знали давно. Первоначально предполагалось, что белок может только защищать клетку от повреждения. Позже выяснилось, что помимо этого он обладает уникальным свойством — помогает клетке показывать свои опухолевые антигены иммунной системе и тем самым усиливает противоопухолевый иммунный ответ.
Я думаю найдутся добровольцы из числа онкобольных...когда терять уже нечего..