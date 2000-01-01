У кузбассовцев остался месяц на страхование от паводка.

Администрация области советует тем, чьи дома попадают в зону подтопления, позаботиться о себе и близких и оформить страховку. В случае сильного половодья полис спасёт от огромных трат на ремонт и восстановление.

Страхование продлится до начала ледохода — 1 апреля. Кузбассовцам с доходами ниже прожиточного минимума (8 тысяч 748 рублей) полис оформят за счёт бюджета региона.

На 1 марта застраховали имущество 15% кузбассовцев, проживающих в зоне возможного подтопления.

Ранее ВашГород.ру сообщал о том, что в Кузбассе весной 2017 года ожидается сильный паводок. Мы также сообщали о том, что в Новокузнецке готовятся к приходу большой воды. Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов даже объявил, что в половодье в городе будут действовать по законам военного времени.