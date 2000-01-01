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В России резко подешевел iPhone 6 Plus

Сегодня 11:00
1084
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
YouTube

Цена на восстановленный iPhone 6 Plus в России продолжает падать.

Изначально он стоил 39 990 рублей, затем подешевел до 35 000. В феврале 2017 iPhone 6 Plus продавали за 28 990. Сейчас отремонтированный гаджет можно купить на 16% дешевле — за 24 248 рублей, пишет Hi-Tech.Mail.ru.

Восстановленный iPhone — это гаджет, который владельцы по какой-то причине сдали в Apple. Его тестируют на работоспособность и затем меняют неработающие компоненты.

Также компания обязательно обновляет экран, зарядное устройство и наушники. Обычно такие iPhone стоят меньше на 15%.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в феврале 2017 восстановленый iPhone 6 Plus подешевел на 20%.

Комментарии 2
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Й
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Ну,и нах он нужен???
Вот только туда он и нужен
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