Цена на восстановленный iPhone 6 Plus в России продолжает падать.

Изначально он стоил 39 990 рублей, затем подешевел до 35 000. В феврале 2017 iPhone 6 Plus продавали за 28 990. Сейчас отремонтированный гаджет можно купить на 16% дешевле — за 24 248 рублей, пишет Hi-Tech.Mail.ru.

Восстановленный iPhone — это гаджет, который владельцы по какой-то причине сдали в Apple. Его тестируют на работоспособность и затем меняют неработающие компоненты.

Также компания обязательно обновляет экран, зарядное устройство и наушники. Обычно такие iPhone стоят меньше на 15%.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в феврале 2017 восстановленый iPhone 6 Plus подешевел на 20%.