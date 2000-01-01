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Кемеровчан зовут на выставку-ярмарку кошек

Сегодня 12:40
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://www.tinydog.ru

В эти выходные в Кемерове открывается международная выставка-ярмарка котят «Весенняя капель — 2017».

Организаторы обещают показать горожанам бенгальских, британских, шотландских котят, мейн-кунов и сфинксов, а также редкие породы. Полюбившихся животных можно будет купить, сообщает Уральская региональная общественная фелинологическая организация «Грация».

Также гостей ждут ринги для юниоров и взрослых котов, выбор лучшего животного и различные шоу.

Посмотреть на усатых-полосатых можно 4 и 5 марта в ТРЦ «Лапландия», на третьем этаже.

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