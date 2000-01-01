С 4 марта новокузнечанам стало проще доехать до «Планеты».

Автобус № 66 «Левый берег — Стройбаза» поменял конечную остановку Стройбаза на ТРЦ «Планета».

По такому маршруту автобус поедет в 7:20, 8:50, 11:15, 13:56, 15:26, 19:56 от Левого берега, пишет SU. В 5:50 и 18:26 транспортное средство пойдёт по-старому.

Изменения связаны с низким пассажиропотоком и пожеланиями новокузнечан, уточняет издание.

Ранее ВашГород.ру сообщал о рассказе новокузнечанки об опасности в ТРЦ «Планета».