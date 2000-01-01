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До ТРЦ «Планета» в Новокузнецке пойдёт ещё один автобус

Сегодня 14:00
432
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

С 4 марта новокузнечанам стало проще доехать до «Планеты».

Автобус № 66 «Левый берег — Стройбаза» поменял конечную остановку Стройбаза на ТРЦ «Планета».

По такому маршруту автобус поедет в 7:20, 8:50, 11:15, 13:56, 15:26, 19:56 от Левого берега, пишет SU. В 5:50 и 18:26 транспортное средство пойдёт по-старому.

Изменения связаны с низким пассажиропотоком и пожеланиями новокузнечан, уточняет издание.

Ранее ВашГород.ру сообщал о рассказе новокузнечанки об опасности в ТРЦ «Планета».

Комментарии 4
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нетерпеливый новокузнечанин
2 0
а можно сделать, чтобы автобус прямо в кинозал заезжал?
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Жэка
1 0
С ильинки бы пустили до планеты автобус, было бы здорово
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проктолог
1 1
а можно сделать, чтобы автобус прямо в кинозал заезжал?
Сделать можно,чтобы он тебе в анус заезжал.
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румынский бог курьеров и гонцов
0 0
Сделать можно,чтобы он тебе в анус заезжал.
Идинах
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