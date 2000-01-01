В СМИ набирает популярность история о чудесном спасении в Таиланде курганца Дмитрия Сомова.

2 марта мужчина с группой друзей занимался дайвингом в Андаманском море. Из-за сильного подводного течения их разнесло в разные стороны. Почти час их несло потоком, а затем трое туристов смогли выплыть и спастись на плывущих рядом лодках. Дмитрию не повезло — вскоре он понял, что остался один.

Друзья обратились в полицию, началась спасательная операция. Однако шансы найти туриста были минимальными.

Дмитрий тем временем находился в открытом море. Там он заметил плавающий в воде буй, подплыл к нему и ухватился. По его словам, он не знал, что делать, и решил просто держаться.

«В какой-то момент я решил, что всё, не выживу. Попрощался мысленно со всеми, вспомнил многое… Больше того вспомнил, что плохого сделал в жизни… Вот, думаю, прожил-то всего пятьдесят лет, считай… Пристегнулся к бую — я его сначала отстегнул, трос мне мешал немного, и просто за него руками держался, но тут подумал — если утону, не найдут, а буй всегда на воде держаться будет, так и меня найдут», — передаёт слова Дмитрия Сомова Medialeaks.

Спустя сутки он заметил рыболовецкое судно и доплыл до него. Это заняло у туриста почти три часа — по словам Дмитрия, от ласт у него все ноги теперь в мозолях. Рыбаки на судне, видимо, уже знали про Сомова. Они заметили мужчину и подняли его на борт.

Сейчас Дмитрий на острове, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По его словам, спасся он только чудом. Также мужчина попросил передать российским туристам, что «в Таиланде очень сильное течение, и это надо знать, прежде чем нырять в воду».