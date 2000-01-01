По итогам праздничной недели в Кузбассе пошёл на спад грипп и ОРВИ.
За это время кузбасский Роспотребнадзор зарегистрировал 17 670 случаев ОРВИ и 363 — гриппа. Цифры по ОРВИ, на первый взгляд внушительные, однако на деле показатели ниже эпидпорога на 13%. Напомним, ещё в январе эпидемический порог превышал норму на 4,2%.
Медики за неделю госпитализировали 688 кузбассовцев с гриппом и ОРВИ. Большая часть из них, 575 человек — это дети, которые традиционно относятся к группе риска.
Как уже сообщал ВашГород.ру, в середине февраля новокузнечане, наоборот, стали чаще болеть гриппом и ОРВИ.
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Кузбассовцы, которые болеют неофициально обязательно надо в период болезни сходить на прием к депутасю, меру и другим неответственным лицам, которые предоставили вам такую возможность, как болеть не выгодно официально, и поделиться своей радостью.