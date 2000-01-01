Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ
Пресс-служба Тулеева прокомментировала информацию о его госпитализации
Здоровый город

Кузбассовцы стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

Сегодня 16:30
486
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://www.s.0623.com.ua

По итогам праздничной недели в Кузбассе пошёл на спад грипп и ОРВИ.

За это время кузбасский Роспотребнадзор зарегистрировал 17 670 случаев ОРВИ и 363 — гриппа. Цифры по ОРВИ, на первый взгляд внушительные, однако на деле показатели ниже эпидпорога на 13%. Напомним, ещё в январе эпидемический порог превышал норму на 4,2%.

Медики за неделю госпитализировали 688 кузбассовцев с гриппом и ОРВИ. Большая часть из них, 575 человек — это дети, которые традиционно относятся к группе риска.

Как уже сообщал ВашГород.ру, в середине февраля новокузнечане, наоборот, стали чаще болеть гриппом и ОРВИ.

Комментарии 7
Добавить комментарий
аватар
Й
0 1

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
аватар
хххх
5 0
Да уж, сейчас болеть не выгодно. В аптеках, тем более, все самые дорогие лекарства предлагают.
ответить
аватар
Алексей
9 2
Кузбасский Роспотребнадзор зарегистрровал, а сколько не зарегистрированных случаев ОРВИ и т.д.!?
ответить
аватар
z
3 1
Потому что болеть официально стало не выгодно, кузбассовцы умные, делай как кузбассовцы.
Кузбассовцы, которые болеют неофициально обязательно надо в период болезни сходить на прием к депутасю, меру и другим неответственным лицам, которые предоставили вам такую возможность, как болеть не выгодно официально, и поделиться своей радостью.
ответить
аватар
алекс
0 0
Так я и думал, хорошую новость тоже испохабят.
ответить
аватар
Пенсионер
0 0
А народу не на что болеть!
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Сварочные работы в районе метро Петроградская на http://spb.youdo.com/.
Стоимость элитного ремонта коттеджа, выбирай!
Замена подшипника в стиральной машине Занусси с вертикальной загрузкой, подробнее тут.
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ