По итогам праздничной недели в Кузбассе пошёл на спад грипп и ОРВИ.

За это время кузбасский Роспотребнадзор зарегистрировал 17 670 случаев ОРВИ и 363 — гриппа. Цифры по ОРВИ, на первый взгляд внушительные, однако на деле показатели ниже эпидпорога на 13%. Напомним, ещё в январе эпидемический порог превышал норму на 4,2%.

Медики за неделю госпитализировали 688 кузбассовцев с гриппом и ОРВИ. Большая часть из них, 575 человек — это дети, которые традиционно относятся к группе риска.

Как уже сообщал ВашГород.ру, в середине февраля новокузнечане, наоборот, стали чаще болеть гриппом и ОРВИ.