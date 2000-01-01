Экономика Российской Федерации вошла в стадию роста, показатели которой в 2017 году могут достигнуть 1−2%.





«В этом году мы ожидаем роста экономики в пределах от 1 до 2%», — сказал Дмитрий Медведев.

Премьер России добавил, что хотелось бы большего роста экономики и «план действий правительства на период до 2025 года, который мы сейчас готовим, нацелен именно на трех- и более процентный рост нашей экономики с тем, чтобы перекрыть мировые цифры по росту, сообщают «Известия».

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил правительству разработать предметный план развития экономики страны до 2025 года, который позволит России выйти на темпы экономического роста.