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Пресс-служба Тулеева прокомментировала информацию о его госпитализации

Что творится в экономике России

Сегодня 08:00
1158
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
optimakomp.ru

Экономика Российской Федерации вошла в стадию роста, показатели которой в 2017 году могут достигнуть 1−2%.

«В этом году мы ожидаем роста экономики в пределах от 1 до 2%», — сказал Дмитрий Медведев.

Премьер России добавил, что хотелось бы большего роста экономики и «план действий правительства на период до 2025 года, который мы сейчас готовим, нацелен именно на трех- и более процентный рост нашей экономики с тем, чтобы перекрыть мировые цифры по росту, сообщают «Известия».

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил правительству разработать предметный план развития экономики страны до 2025 года, который позволит России выйти на темпы экономического роста.

Комментарии 15
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TigerShot89 9300
10 0
>>>экономикке
Пожалуй да. Просто экономикой это сложно назвать...
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Ужас модера Сити-Н
18 3
Ну нифига себе! Оказывается у нас экономика есть. ):-() Бу га га га!!! Что же это за экономика,которая зависит от мирового финансового порядка,зависит от воздействия и влияния другого государства? Наткнулись бы уже всякие единорасы про экономику России,которая трагически сканчалась в 1991. До 2025 года....,а они првить-то будут в 2025 году?
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Екарный Бабай
23 2
По моему в экономике полный 3,14здец.
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Агата
19 0
1-2% - это просто жонглирование цифрами, на уровне статистической погрешности. Как про ДАМа фильм показали, так сразу рост появился. Может быть, это рост в чьей-то личной экономике?
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Седой 10946
26 0
Учитесь расшифровывать фразы руководства.
Ожидания роста в примитивной экономике низкого передела означают,что еще больше ресурсов будет вывезено на продажу из страны,а россиянскому населению придется заплатить еще больше налогов и купить больше товаров по задранным до предела ценам.
Выгребать будут "под метелку" и жрать как в последний раз.
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Васильев Владимир
15 3
Чтобы отвлечь внимание народа от разорения страны путинской плутократией, олигархами давно живущими на Западе, народ отвлекают на крови русских, погибающих в Новороссии!
Рейтинги не отражают популярность Путина, а являются частью пропагандисткой машиной плутократии, лжи и зомбирования населения. В СССР подавляющее большинство проголосовала в поддержку великой страны, через год эти же люди голосовали фактически за распад. Это результат промывки мозгов специальными средствами и методами массового психоза. Элита, погрязшая в воровстве, лжи, предательстве национальных интересов, не может терять власть, так это грозит ей не только способов обогащения за счет народа, но и потерей свободы
Элита в восторге, что русских убивают в Новороссии, и уже не могут скрыть радость, провозглашая в ликовании: майдан в Киеве, разорение Малороссии, войны на Донбассе прививка в России, что народ не будет протестовать воровской, бандитской , лживой антирусской власти Путина!
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Васильев Владимир
21 2
Надо каждому патриоту родины подумать, как в России улучшить жизнь миллионов, а не горстку нуворошей, предателей родины, олигархов! Что конкретно патриот может сделать? Можно выпускать в месяц хотя бы тысячу листовок о преступлениях олигархического режима и раздать людям! Тогда яйца будут бросать в истинных воров, пособников и жополизов воровской власти. Надо создавать государство на основе справедливости, экономической и военной мощи, а не тратить силы на поддержку бандитского путинского режима лжи и грабежа!
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Неудобный
4 0
А ты, Димон-айфон, наши миллиардыто верни!
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КоляYeti 12396
3 0
TigerShot89:
>>>экономикке
Пожалуй да. Просто экономикой это сложно назвать...
Это точно, врёт как сивый мерин - каков будя рост ихнего достатка все увидят в их декларациях, другово в России ничего не "вырастет"
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Свой
3 22
Цифры-цифрами,а живём всё лучше и это факт.Об этом не могли даже мечтать наши предки и войны нет,разрухи.И это показатель и уровень.В странах третьего мира нищета и голод,Европа чахнет,в кризисе не только Греция с Португалией.По крупиночке темп наращиваем.За последние годы подняли рельсовое производство и на "КМК" и вышли на более расширенный мировой рынок,как никогда и это радует,даже в советское время такого производства не было у нас и это и наш тоже весомый вклад.Хотя несколько лет кувыркались,но всё пошло,поехало.
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олег
2 0
главное до 35 года дотерпеть, тогда уже телепортация будет
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Вова
5 0
Цифры-цифрами,а живём всё лучше и это факт.Об этом не могли даже мечтать наши предки и войны нет,разрухи.И это показатель и уровень.В странах третьего мира нищета и голод,Европа чахнет,в кризисе не только Греция с Португалией.По крупиночке темп наращиваем.За последние годы подняли рельсовое производство и на "КМК" и вышли на более расширенный мировой рынок,как никогда и это радует,даже в советское время такого производства не было у нас и это и наш тоже весомый вклад.Хотя несколько лет кувыркались,но всё пошло,поехало.
Типичный единорос,у которого всё в шоколаде.А ты с людьми пообщайся, к народу ближе будь.Тогда узнаешь,где рост и где прирост!!!
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Миша
4 0
Чтобы отвлечь внимание народа от разорения страны путинской плутократией, олигархами давно живущими на Западе, народ отвлекают на крови русских, погибающих в Новороссии!
Рейтинги не отражают популярность Путина, а являются частью пропагандисткой машиной плутократии, лжи и зомбирования населения. В СССР подавляющее большинство проголосовала в поддержку великой страны, через год эти же люди голосовали фактически за распад. Это результат промывки мозгов специальными средствами и методами массового психоза. Элита, погрязшая в воровстве, лжи, предательстве национальных интересов, не может терять власть, так это грозит ей не только способов обогащения за счет народа, но и потерей свободы
Элита в восторге, что русских убивают в Новороссии, и уже не могут скрыть радость, провозглашая в ликовании: майдан в Киеве, разорение Малороссии, войны на Донбассе прививка в России, что народ не будет протестовать воровской, бандитской , лживой антирусской власти Путина!
Напомните, когда "люди голосовали фактически за распад"? Ведь люди избирали президента РСФСР Ельцина, а он совершил гос.измену, подписав "Закон РСФСР № 2094-I «Об изменении наименования государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика»", который он подписал как президент РФ, где указано, что "Верховный Совет РСФСР постановляет:". Но не указана ни дата, ни номер Постановления - этого Постановления в природе не существует, ищут уже много лет. Это был подлог, присвоение и захват власти! С этого момента ни один закон РФ, ни постановления правительства РФ, не имеют юридической силы. Власть фактически принадлежит ЦБ и банкирам. Стоит отключить SWIFT (межбанковскую платёжную систему) и крах неминуем. Голод, холод, война всех против всех.
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Provi
0 0
Цифры-цифрами,а живём всё лучше и это факт.Об этом не могли даже мечтать наши предки и войны нет,разрухи.И это показатель и уровень.В странах третьего мира нищета и голод,Европа чахнет,в кризисе не только Греция с Португалией.По крупиночке темп наращиваем.За последние годы подняли рельсовое производство и на "КМК" и вышли на более расширенный мировой рынок,как никогда и это радует,даже в советское время такого производства не было у нас и это и наш тоже весомый вклад.Хотя несколько лет кувыркались,но всё пошло,поехало.
O, а это уже интересно! Можно по подробнее кто вышел? Куда вышел? с Какими объемами? А то оттуда только людей сокращают, производсво у Евраза на 6% село в 2016 году, за счет новокузнецких предприятий. Тагил свою рельсу уже сертифицировал по слухам. А если это так, то у нас останется по остаточному принципу. По импорту -себестоимость рельсы ни с Китаем, ни с кем не конкурентна, а по качеству так и вообще - кто у нас что брать будет? А по вашим данным!? Уж напрягитесь тогда дайте хоть косвенный намек.
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Местная 6506
2 0
Седой:
Учитесь расшифровывать фразы руководства.
Ожидания роста в примитивной экономике низкого передела означают,что еще больше ресурсов будет вывезено на продажу из страны,а россиянскому населению придется заплатить еще больше налогов и купить больше товаров по задранным до предела ценам.
Выгребать будут "под метелку" и жрать как в последний раз.
Да кто бы сомневался! Кому в той же Европе расскажи - засмеют: оказывается, что для нашей экономики плохо, если рубль укрепляется; а цены на хлеб растут (а качество хлеба падает!) потому, что был высокий урожай пшеницы!
Почему? А потому, что всё гонится за границу, за баксы. А свои перетопчутся. О как!
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