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В Новокузнецке опять подорожал бензин

Сегодня 12:25
470
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gordeevandrew.livejournal.com

Бензин в Новокузнецке вновь подорожал. Аи-92 подорожал до 34,35 рубля за литр.

Цена за литр увеличилась сразу на 20 копеек, сообщает SU. Отметим, последнее повышение цен на бензин было зафиксировано в конце февраля.

Для сравнения, в начале июня 2016 года цена бензина марки Аи-92 составляла всего 32.25 рубля. А, прошлым летом на заправках Новокузнецка Аи-92 стоил всего 29.50 рублей за литр. А 95-ый — 32.70.

Комментарии 13
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11 0

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Гарант! Который ничего не гарантирует.
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Он вам не Димон
7 0
Смотрим YouTube за 3 дня к 5 миллионам подваливает.
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папа моа
0 0
эх Обама Обама ну что ж ты делаешь(((
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Ёся
2 1
Ну что ,соотечественники.Через год выборы,какие мысли ?
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Дон Хенаро 38199
5 1
Смотрим YouTube за 3 дня к 5 миллионам подваливает.
Отлично! Это радует! Открытия штабов проходит с аншлагом!
ВГ имейте совесть запостите статью про фильм! И поставьте ее в ТОП! Неужели вы так боитесь власти?
Люди все заходим
dimon . navalny . com
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Сан Саныч 3573
0 1
Ну что ,соотечественники.Через год выборы,какие мысли ?
Выборы?))) нет у нас никакого выбора и не будет при этом режиме...
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0 0
Сан Саныч:
Выборы?))) нет у нас никакого выбора и не будет при этом режиме...
Выборы, выборы,
Кандидаты Сидоры!
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жека
0 3
Ну что ,соотечественники.Через год выборы,какие мысли ?
может тебя выберем??!!ты нам цены и опустишь,а??
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жека
0 0
про омаму можно писать, что он чмо)))) а про путина нельзя)))
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Он вам не Димон
3 0
Дон Хенаро:
Навальный наш президент!!!
Хватит терпеть!!!!
Не Лёшу загнуло конечно на президентство просто другому не хочет свои лавры отдавать ,но фильм отличный.
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Имя есть
0 4
Дон Хенаро:
Навальный наш президент!!!
Хватит терпеть!!!!
Ох, Дон....... Ты уверен?
На грязных политтихологиях себе рейтинг не сделать!
Знаешь, я всегда на выборах голосила за ЛДПР. И не ошиблась! Ведь именно они инициоровали проверку Комбината питания у нас тут, на месте. Именно они являются нормальной оппозицией власти, реалной оппозицией, за которой может пойти народ. Простой, как ты и я.
При всем при том, уважаю Путина за то, что он поднял страну до того уровня, что с нами начали считаться.
Да, мы в опале! За КРЫМНАШ. Но ведь он реально наш.
Пусть они там бесятся в гейропе, нам то что?
Просмотрела свое видео 2013 г. с посещения Кронштадта. С заездом на форты. Нам рассказали, что один из первых фортов выстроен на КОСТЯХ людей, которые это делали?
А давай теперь про все это забудем, забудем про Баязет, где люди пили свою мочу, чтоб выжить...
Давай забудем всю нашу государственность в угоду гейропе?

P.S Такой твой любимый г-н питается с кормушки Запада.
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