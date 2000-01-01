Бензин в Новокузнецке вновь подорожал. Аи-92 подорожал до 34,35 рубля за литр.

Цена за литр увеличилась сразу на 20 копеек, сообщает SU. Отметим, последнее повышение цен на бензин было зафиксировано в конце февраля.

Для сравнения, в начале июня 2016 года цена бензина марки Аи-92 составляла всего 32.25 рубля. А, прошлым летом на заправках Новокузнецка Аи-92 стоил всего 29.50 рублей за литр. А 95-ый — 32.70.