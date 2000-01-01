Регионы России получат 4,2 миллиарда на жилье для молодых семей в 2017 году.

Как сообщает НСН, деньги будут переведены 75 регионам нашего большого государства от Минстроя. С учетом того финансирования, которое субъектам РФ удастся привлечь, новые квартиры получат 15 000 молодых семей.

Также по программе «Жилище» из федерального бюджета будут выделены средства на строительство в регионах транспортной внутриквартальной, инженерной и социальной инфраструктуры.