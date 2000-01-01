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Пресс-служба Тулеева прокомментировала информацию о его госпитализации

Россиянам выделят деньги на покупку квартиры

Сегодня 13:46
316
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
keramaland.ru

Регионы России получат 4,2 миллиарда на жилье для молодых семей в 2017 году.

Как сообщает НСН, деньги будут переведены 75 регионам нашего большого государства от Минстроя. С учетом того финансирования, которое субъектам РФ удастся привлечь, новые квартиры получат 15 000 молодых семей.

Также по программе «Жилище» из федерального бюджета будут выделены средства на строительство в регионах транспортной внутриквартальной, инженерной и социальной инфраструктуры.

Комментарии 3
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Обычный человек
4 1
Опять только молодые семьи? Ещё ничего для государства сделать и толком не успели, а им такой подарок.
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жека
0 0
а будут ли деньги? может опять обещания партии о светлом будущем))))
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Седой 10946
1 0
Хотим дать квартиру 15000 семьям из 140 миллионной страны.
4200 000 000 делим на 15000 получается 280 000.
Учитывая стоимость жилья,даже на клетушку,над которой Шувалов ухахатывался,надо бы еще пару раз по столько.
Прикладываем сюда прогнозируемый жесткий попилинг и вся затея превращается в очередной звонкий бздык в чайник.
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