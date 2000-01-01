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Пресс-служба Тулеева прокомментировала информацию о его госпитализации

В Кузбасских моногородах создадут тысячи рабочих мест

Сегодня 14:55
1284
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
todaynews24.ru

Власти рассчитывают создать порядка 230 тысяч новых рабочих мест в моногородах России и привлечь в них до 170 миллиардов рублей частных инвестиций.

Как сообщает «Российская газета», Минэкономразвития поставило перед собой достаточно амбициозные цели: до конца 2019 года создать во всех 319 моногородах 230 тысяч новых рабочих мест.

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, каждый десятый россиянин живёт в населённом пункте с одним градообразующим предприятием. Всего в России свыше трехсот моногородов.

Комментарии 6
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11 0
В среднем в каждом городе 721 рабочее место на 47022 человек. Вот это амбициозные цели Минэкономразвития! По каким числам у них прием граждан для целования им рук?
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Димон
8 0
Эти деньги не дойдут до Кузбасса, ничего нового
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Димон
15 0
Много денег дошло из Минсельхоза до российских фермеров ?
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жека
10 1
манифест единой россии от 2002 года почитайте и поймёте, что это очередная ложь))))
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Ферштеен?
12 0
Много денег дошло из Минсельхоза до российских фермеров ?
Помнится бывшая министр сельхоза Скрынник у себя на заграничном счету с удивлением обнаружила 60 млн у е !
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z
0 0
Чет заголовок не катит с текстом, или пургец, пургец и еще раз пургец?
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