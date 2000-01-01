Власти рассчитывают создать порядка 230 тысяч новых рабочих мест в моногородах России и привлечь в них до 170 миллиардов рублей частных инвестиций.

Как сообщает «Российская газета», Минэкономразвития поставило перед собой достаточно амбициозные цели: до конца 2019 года создать во всех 319 моногородах 230 тысяч новых рабочих мест.

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, каждый десятый россиянин живёт в населённом пункте с одним градообразующим предприятием. Всего в России свыше трехсот моногородов.



