В целом на все мероприятия к 400-летию города будет направлено 4 миллиарда рублей. А на столетие Кемерова выделят 2,6 миллиарда.

К юбилею Новокузнецка новую жизнь получат сразу четыре объекта культурного наследия. В перечень вошли кинотеатр «Коммунар», ДК «Алюминщик», литературно-мемориальный музей имени Ф.М.Достоевского, музей-заповедник «Кузнецкая крепость». На эти цели будет выделено 499 миллионов рублей из федерального бюджета, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Также разработан бренд юбилея города — «Новокузнецк — 400», соответствующий фирменный стиль для сувенирной продукции и инвестиционного паспорта города, создан сайт «Новокузнецк 400», где будет размещаться информация о жителях и важных событиях.

В Кемерове на реализацию торжественных мероприятий и подготовку объектов социальной инфраструктуры и жизнеобеспечение города будет направлено около 2,6 млрд рублей.

Так, 210 млн рублей планируется затратить на комплексную застройку территории Ботанического сада. В Кемерово появятся 10 новых парков и скверов в разных районах города.

Также будут отремонтированы дорожные покрытия на 32 участках улиц, обновлен парк дорожной техники, выполнена реконструкция бульвара строителей, проведен ремонт дворовых территорий. На организационные и праздничные мероприятия будет затрачено 9,5 млн рублей.