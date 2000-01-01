Как сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на официальный сайт госзакупок, строительство здания общей площадью не менее 18 тыс. кв. м оценивается в 1 млрд 631 млн 160 тыс. руб. Предполагается, что в отделке помещений массового посещения (в том числе залов заседаний, лестниц и коридоров) будут использованы искусственный гранит, мрамор или керамическая плитка. В кабинетах председателя и заместителя председателя суда решено настелить пол из дубового массива.
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На самом деле это старая информация конец 2015 года,именно тогда были забиты первые сваи,если верить СМИ.
Я к тому,что очень важна сумма выделяемых средств,но важнее как они в результате будут материализованы....и не размажут ли их по стенам фасадов?
Все-таки как-то бы хотелось,чтобы город (а это вполне реально),мог бы зарабатывать деньги сам ,
а не получать их в виде..........дальше кто как пожелает.