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Пресс-служба Тулеева прокомментировала информацию о его госпитализации

На юбилей Новокузнецку дадут больше денег, чем на столетие Кемерова

Сегодня 16:10
738
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
golovinskiy.mos.ru

В целом на все мероприятия к 400-летию города будет направлено 4 миллиарда рублей. А на столетие Кемерова выделят 2,6 миллиарда.

К юбилею Новокузнецка новую жизнь получат сразу четыре объекта культурного наследия. В перечень вошли кинотеатр «Коммунар», ДК «Алюминщик», литературно-мемориальный музей имени Ф.М.Достоевского, музей-заповедник «Кузнецкая крепость». На эти цели будет выделено 499 миллионов рублей из федерального бюджета, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Также разработан бренд юбилея города — «Новокузнецк — 400», соответствующий фирменный стиль для сувенирной продукции и инвестиционного паспорта города, создан сайт «Новокузнецк 400», где будет размещаться информация о жителях и важных событиях.

В Кемерове на реализацию торжественных мероприятий и подготовку объектов социальной инфраструктуры и жизнеобеспечение города будет направлено около 2,6 млрд рублей.

Так, 210 млн рублей планируется затратить на комплексную застройку территории Ботанического сада. В Кемерово появятся 10 новых парков и скверов в разных районах города.

Также будут отремонтированы дорожные покрытия на 32 участках улиц, обновлен парк дорожной техники, выполнена реконструкция бульвара строителей, проведен ремонт дворовых территорий. На организационные и праздничные мероприятия будет затрачено 9,5 млн рублей.

Комментарии 10
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местный-2
1 0
Здание областного суда в Кемерово.
Как сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на официальный сайт госзакупок, строительство здания общей площадью не менее 18 тыс. кв. м оценивается в 1 млрд 631 млн 160 тыс. руб. Предполагается, что в отделке помещений массового посещения (в том числе залов заседаний, лестниц и коридоров) будут использованы искусственный гранит, мрамор или керамическая плитка. В кабинетах председателя и заместителя председателя суда решено настелить пол из дубового массива.
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На самом деле это старая информация конец 2015 года,именно тогда были забиты первые сваи,если верить СМИ.
Я к тому,что очень важна сумма выделяемых средств,но важнее как они в результате будут материализованы....и не размажут ли их по стенам фасадов?
Все-таки как-то бы хотелось,чтобы город (а это вполне реально),мог бы зарабатывать деньги сам ,
а не получать их в виде..........дальше кто как пожелает.
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2
2 6
Вспомните, что на День шахтера в щегловке потратили 5 млрд. р., а в Новокузнецке 2.
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Вот так вот
4 7
Щегловке 100 лет, Новокузнецку 400 лет.
Значит выделенную сумму надо разделить на пять частей, и четыре из них отдать Новокузнецку, остальное Щегловке. Тем более они себе и так доберут, сколько надо.
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двоешнику
6 4
Вспомните, что на День шахтера в щегловке потратили 5 млрд. р., а в Новокузнецке 2.
Теперь тебе придётся как-то с этим жить. А жаба давит- переезжай! Вместе миллиарды поищем.
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Алекс
6 3
Когда писать нечего, то тема Кемерово-Новокузнецк беспроигрышна!
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Серж
0 0
Мне вот интересно - на празднование 4 млрд, на ремонт памятников культурного наследия из них всего 499 млн 1/8 часть, остальное надеюсь не на песенки и фейерверки? Ваш город, к вам искренняя просьбы опубликовать полностью на что и в каком соотношении распределены эти 4 млрд. или хоть где это можно посмотреть?
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Стася
1 3
В Кемерово появятся 10 новых скверов и парков, а в Дальнем Куйбышево при ДК Дзержинского такой шикарный парк в полном запустении...
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2
0 3
Теперь тебе придётся как-то с этим жить. А жаба давит- переезжай! Вместе миллиарды поищем.
Не поеду. У вас место проклятое)))
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2
0 3
На Площади Советов главное проклятие сидит.
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z
0 4
В Кемерово появятся 10 новых скверов и парков, а в Дальнем Куйбышево при ДК Дзержинского такой шикарный парк в полном запустении...
Ну а шо ви хотели от дравосека? Он же не может спокойно проехать мимо природы, как то же надо ему к лесоповалу готовится? Ну и памятники восстанавливать, это выгоднее, чем о живых людях заботиться. Кому не нравиться он вас тут не держит. Как будто жителей интересует, что дровосек мечтает. Эта железная кастрюля работать должна, а не трепаться, он же не из страны болтунов?
Делать бренд, сайт и прочую мишуру, при нехватке койко-мест в больницах ... это чумовой подход.
У вас празднуют 400-летие? Нет у нас его осваивают.
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