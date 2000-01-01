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Депутат прокомментировал информацию о зарплатах чиновников

Сегодня 07:00
1259
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ast-city.ru

Депутат Госдумы от «Единой России» рассказал о зарплатах госслужащих и об отношении россиян к доходам чиновников.

Напомним, ранее ВашГород.ру рассказывал, что среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в федеральных государственных органах составила в 2016 году 115,7 тысячи рублей.

По словам депутата председателя комитета ГД по экономической политике и предпринимательству Евгения Фёдорова, опубликованная информация верна, пишет SU.

Но проблема в том, считает парламентарий, что большая часть людей воспримет её негативно. Такую реакцию населения Евгений Фёдоров связывает с падением доходов россиян.

Комментарии 8
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TigerShot89 9343
29 0
Извините, а Федоров - не россиянин?
>>>Такую реакцию населения Евгений Фёдоров связывает с падением доходов россиян.
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Сисадмин
12 0
Что за бред! 300т.р не меньше, а у руковолителей и того больше!
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Венz
8 0
TigerShot89:
Извините, а Федоров - не россиянин?
>>>Такую реакцию населения Евгений Фёдоров связывает с падением доходов россиян.
Вполне возможно, что и гражданин, на пример, Израиля.
Сегодня это в порядке вещей, если доходы позволяют.
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1
9 0
Надо бы проиндексировать им зарплату, для начала в два раза. А то они без выходных за копейки пашут, и все ради трудового народа.
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z
7 0
Да ладно. Есть 3 системы распределения заработной платы в государственной фирме:
- слуга (делится определенный фонд на всех, в соответствии с рангами)
- холоп (определяется пользотой)
- барин (сколько смог выжать с хозяйства)
Так что среднюю считать, да еще и комментировать это показатель некомпетентности.
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0 1
кто вам мешает идти и работать гос.служащими? начните с клерков, потом будете по сотке в месяц иметь )))
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ххх
0 0
кто вам мешает идти и работать гос.служащими? начните с клерков, потом будете по сотке в месяц иметь )))
А туда берут без блата? Уверен?
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ААА
0 0
Сначала травят народ, обнародовав свои зарплаты, а потом пытаются отмазаться!!!! Просто интересно, а из каких таких соображений такие зарплаты им платят??? У них там наверное "крайний север" и "вредность, как на КОКСОхиме", а ещё и рабочая неделя 56 часов..............
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