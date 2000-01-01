Депутат Госдумы от «Единой России» рассказал о зарплатах госслужащих и об отношении россиян к доходам чиновников.

Напомним, ранее ВашГород.ру рассказывал, что среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в федеральных государственных органах составила в 2016 году 115,7 тысячи рублей.

По словам депутата председателя комитета ГД по экономической политике и предпринимательству Евгения Фёдорова, опубликованная информация верна, пишет SU.

Но проблема в том, считает парламентарий, что большая часть людей воспримет её негативно. Такую реакцию населения Евгений Фёдоров связывает с падением доходов россиян.