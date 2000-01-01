К 8 марта новокузнечанки гурьбой пойдут наводить красоту в парикмахерские.

Многим горожанкам знакома ситуация, когда одинаковые услуги в нескольких парикмахерских стоят вовсе не одинаково. Разница в цене на стрижку, например, может достигать 200 рублей. Что уж говорить о мелировании, окрашивании и завивке.

Редакция ВашГород.ру узнала, сколько в разных парикмахерских города для волос длиной до плеч стоит стрижка и окрашивание в один тон краской мастера. Мы выбрали по две парикмахерские в каждом районе города:

Центральный: «Локон-Н» (Суворова, 7) и «Престиж+» (Кирова, 72);

Куйбышевский: «Кристина» (Веры Соломиной, 21) и «Советская парикмахерская» (Куйбышева, 14);

Заводской: «Версаль» (Климасенко, 11/1) и VIP (Клименко, 46);

Кузнецкий: «Шик» (Ленина, 57) и «Богема» (Обнорского, 2);

Орджоникидзевский: «Белиссимо» (Зыряновская, 81) и «Персона» (Шахтёров, 31);

Новоильинский: «Марго» (Косыгина, 39) и «Актуаль» (Рокоссовского, 3).







В салоне красоты «Локон-Н» примерную цену окрашивания не назвали, уточнив, что это зависит от того, какой краситель выберет клиентка.

Сравнив цены, мы пришли к выводу, что перед походом в парикмахерскую всё-таки лучше заранее сравнить прайсы у разных салонов. Хотя стоимость услуги складывается из множества компонентов, сложно узнать, где цена оправдывает качество, а где хозяин просто решил её «накрутить».

Ранее ВашГород.ру сообщал о ценах в новокузнецких саунах.