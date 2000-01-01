К 8 марта новокузнечанки гурьбой пойдут наводить красоту в парикмахерские.
Многим горожанкам знакома ситуация, когда одинаковые услуги в нескольких парикмахерских стоят вовсе не одинаково. Разница в цене на стрижку, например, может достигать 200 рублей. Что уж говорить о мелировании, окрашивании и завивке.
Редакция ВашГород.ру узнала, сколько в разных парикмахерских города для волос длиной до плеч стоит стрижка и окрашивание в один тон краской мастера. Мы выбрали по две парикмахерские в каждом районе города:
Центральный: «Локон-Н» (Суворова, 7) и «Престиж+» (Кирова, 72);
Куйбышевский: «Кристина» (Веры Соломиной, 21) и «Советская парикмахерская» (Куйбышева, 14);
Заводской: «Версаль» (Климасенко, 11/1) и VIP (Клименко, 46);
Кузнецкий: «Шик» (Ленина, 57) и «Богема» (Обнорского, 2);
Орджоникидзевский: «Белиссимо» (Зыряновская, 81) и «Персона» (Шахтёров, 31);
Новоильинский: «Марго» (Косыгина, 39) и «Актуаль» (Рокоссовского, 3).
В салоне красоты «Локон-Н» примерную цену окрашивания не назвали, уточнив, что это зависит от того, какой краситель выберет клиентка.
Сравнив цены, мы пришли к выводу, что перед походом в парикмахерскую всё-таки лучше заранее сравнить прайсы у разных салонов. Хотя стоимость услуги складывается из множества компонентов, сложно узнать, где цена оправдывает качество, а где хозяин просто решил её «накрутить».
Ранее ВашГород.ру сообщал о ценах в новокузнецких саунах.
Более того, 10 позиций, из 380 по г. Новокузнецку, это не обзор, это позор.
вг молодцы, идите постригитесь.
Сейчас она в Мира-стиль.
Стрижка на короткие проблемные волосы 600 руб. И видно , что это стрижка. Чем за 300 как попало. Как то так.