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Где в Новокузнецке дешевле женская стрижка и окрашивание — обзор цен

Сегодня 07:20
1009
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://paradise-5.ru

К 8 марта новокузнечанки гурьбой пойдут наводить красоту в парикмахерские.

Многим горожанкам знакома ситуация, когда одинаковые услуги в нескольких парикмахерских стоят вовсе не одинаково. Разница в цене на стрижку, например, может достигать 200 рублей. Что уж говорить о мелировании, окрашивании и завивке.

Редакция ВашГород.ру узнала, сколько в разных парикмахерских города для волос длиной до плеч стоит стрижка и окрашивание в один тон краской мастера. Мы выбрали по две парикмахерские в каждом районе города:

Центральный: «Локон-Н» (Суворова, 7) и «Престиж+» (Кирова, 72);

Куйбышевский: «Кристина» (Веры Соломиной, 21) и «Советская парикмахерская» (Куйбышева, 14);

Заводской: «Версаль» (Климасенко, 11/1) и VIP (Клименко, 46);

Кузнецкий: «Шик» (Ленина, 57) и «Богема» (Обнорского, 2);

Орджоникидзевский: «Белиссимо» (Зыряновская, 81) и «Персона» (Шахтёров, 31);

Новоильинский: «Марго» (Косыгина, 39) и «Актуаль» (Рокоссовского, 3).



В салоне красоты «Локон-Н» примерную цену окрашивания не назвали, уточнив, что это зависит от того, какой краситель выберет клиентка.

Сравнив цены, мы пришли к выводу, что перед походом в парикмахерскую всё-таки лучше заранее сравнить прайсы у разных салонов. Хотя стоимость услуги складывается из множества компонентов, сложно узнать, где цена оправдывает качество, а где хозяин просто решил её «накрутить».

Ранее ВашГород.ру сообщал о ценах в новокузнецких саунах.

Комментарии 11
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Марина
9 0
Перед походом в ************* необходимо не прайсы сравнивать, а качество стрижки и покраски, а также санитарные условия в салоне.
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Вера
4 3
Перед походом в ************* необходимо не прайсы сравнивать, а качество стрижки и покраски, а также санитарные условия в салоне.
это будет не объетивно. кому-то нравится этот мастер, кому-то другой. и не всегда дороже значит лучше
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Анна
7 1
это будет не объетивно. кому-то нравится этот мастер, кому-то другой. и не всегда дороже значит лучше
сгласна. Актуаль на Ильинке... цены огромные. качество ужасное. девочка больше занимается своими делами и общается со своими гостями, чем стрижет. один раз была там больше не пойду. а в Королеве Марго меня приняли нормально. и хорошо подстригли. очень довольна уже три года там стригусь
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Ваше имя
5 0
6 марта данная информация не актульна. Почему? Потому что все везде занято. Раньше статью надо было делать.
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Бусина
2 0
Хожу к мастеру , уже к своему ставшему с 2003года!!!!!!! Уже знаю, что получу от похода получу только удовольствие.Сейчас за стрижку 320 руб плачу.
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романтик
2 3
И на лобке не забудьте марафет к празднику навести.где сравнение цен на стрижку и мелирование?
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z
3 1
Визуализация это уже хорошо, но .. сравнивать в ремесленном деле только по цене, это оскорбление мастера.
Более того, 10 позиций, из 380 по г. Новокузнецку, это не обзор, это позор.
вг молодцы, идите постригитесь.
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н
1 0
Уже лет 20 стригусь у одного мастера.
Сейчас она в Мира-стиль.
Стрижка на короткие проблемные волосы 600 руб. И видно , что это стрижка. Чем за 300 как попало. Как то так.
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Имя есть
2 0
Странный материал. Большинство женщин ходят к "своему" мастеру. Годами, перемещаясь за ним, где бы он ни работал. И сколько бы он не брал за работу! Хороший мастер, как хороший дантист.
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Имя есть
0 0
Странный материал. Большинство женщин ходят к "своему" мастеру. Годами, перемещаясь за ним, где бы он ни работал. И сколько бы он не брал за работу! Хороший мастер, как хороший дантист.
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Нк
0 1
Странная фраза поразила: "К 8 марта новокузнечанки гурьбой пойдут наводить красоту в ************************* Вашему сведению, БОЛЬШИНСТВО женщин "наводят красоту" ВНЕ зависимости от праздника. Потом что ЖЕНЩИНЫ!! Всегда поражали тетки )( в каждой конторе найдутся такие), которые выглядят хорошо (прическа, маникюр) ТОЛЬКО на праздник..
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