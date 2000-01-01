«ВКонтакте» из обычной соцсети превращается в многофункциональную площадку.

Сейчас через соцсеть уже можно перевести деньги и продать какой-либо товар. А в скором времени с помощью «ВКонтакте» пользователи начнут заказывать еду, такси и даже билеты в кино. Об этом пишет «Известия», ссылаясь на свои источники в соцсети.

Новые функции расположатся во вкладке «Сервис», которая в скором времени появится в меню. Для заказа еды станет доступна служба доставки Delivery Club, такси — «Яндекс.Такси» и Gett, билетов в кино — Kinohod.

«ВКонтакте» намерена и дальше предлагать россиянам услуги, не связанные только с общением в соцсетях. Так считает управляющий партнер Russian Venture Евгений Гордеев. По его мнению, соцсеть будет внедрять новые сервисы для удовлетворения ежедневных потребностей пользователя.

Ранее ВашГород.ру сообщал о слухах касаемо закрытия «ВКонтакте» и крупном сбое в соцсети. Мы также рассказывали, что информацию из «ВКонтакте» продавали банкам.