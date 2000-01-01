В январе 2017 года россияне набрали ипотечных кредитов на 73 миллиарда рублей. Это на 18% больше, чем в январе 2016 года.

«В январе-феврале 2017 года мы наблюдаем беспрецедентное снижение процентных ставок по ипотечным кредитам крупнейших ипотечных кредиторов — Сбербанка, Группы ВТБ, АИЖК. Сегодня ипотечный кредит на приобретение строящегося жилья на общих условиях можно взять по ставке от 10,9%», -сообщается на сайте Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию.

Ранее АИЖК прогнозировало, что в 2017 году рынок ипотеки поставит новый рекорд выдачи ипотечных кредитов в размере не менее 1,8 трлн рублей.