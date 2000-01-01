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В начале 2017 года россияне стали чаще брать ипотеку

Сегодня 06:00
422
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
business-vector.info

В январе 2017 года россияне набрали ипотечных кредитов на 73 миллиарда рублей. Это на 18% больше, чем в январе 2016 года.

«В январе-феврале 2017 года мы наблюдаем беспрецедентное снижение процентных ставок по ипотечным кредитам крупнейших ипотечных кредиторов — Сбербанка, Группы ВТБ, АИЖК. Сегодня ипотечный кредит на приобретение строящегося жилья на общих условиях можно взять по ставке от 10,9%», -сообщается на сайте Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию.

Ранее АИЖК прогнозировало, что в 2017 году рынок ипотеки поставит новый рекорд выдачи ипотечных кредитов в размере не менее 1,8 трлн рублей.

Комментарии 4
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Странно, население в россии не растет, а ипотек всё больше и больше.
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Странно, население в россии не растет, а ипотек всё больше и больше.
Ничего странного.Я брал ипотеку несколько лет назад,имея две квартиры на тот момент.Лишняя недвижимость не вредит,в это и нужно вкладываться,тем более если есть дети.Плюс использование маткапитала и возврат подоходного,всё вместе почти 700.000 рублей - это один из плюсов ипотеки,который перекрывает проценты.
Если брать Новокузнецк,то жильё доступно стало,вот и идёт рост ипотечного кредитования,массово,и проценты небольшие, с учётом инфляции.У меня 12,5 %-ни о чём,а есть льготные - 5-8%.Евраз в частности возвращает в этом году программу для своих работников,взявших ипотеку,а это погашение половины процентов.Я не попал в своё время под это дело,оно уже было свёрнуто,а товарищ успел и 6.500 рублей получает к зарплате ежемесячно,что неплохо.
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z
0 2
Ничего странного.Я брал ипотеку несколько лет назад,имея две квартиры на тот момент.Лишняя недвижимость не вредит,в это и нужно вкладываться,тем более если есть дети.Плюс использование маткапитала и возврат подоходного,всё вместе почти 700.000 рублей - это один из плюсов ипотеки,который перекрывает проценты.
Если брать Новокузнецк,то жильё доступно стало,вот и идёт рост ипотечного кредитования,массово,и проценты небольшие, с учётом инфляции.У меня 12,5 %-ни о чём,а есть льготные - 5-8%.Евраз в частности возвращает в этом году программу для своих работников,взявших ипотеку,а это погашение половины процентов.Я не попал в своё время под это дело,оно уже было свёрнуто,а товарищ успел и 6.500 рублей получает к зарплате ежемесячно,что неплохо.
Бред сивого девелопера. В конце 2016 года, заемщики, зная, что банкам приказали снизить ипотечную ставку, задержали сделки. Президент потребовал, чтобы ставки были максимально снижены к 1 апреля (не забудьте сделать возврат ндфл). Поэтому у банкирро, есть еще возможность выдернуть у людей ставки по "завышенной" ставке, а не по минимальной. Тут они как риелторы...
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0 0
Бред сивого девелопера. В конце 2016 года, заемщики, зная, что банкам приказали снизить ипотечную ставку, задержали сделки. Президент потребовал, чтобы ставки были максимально снижены к 1 апреля (не забудьте сделать возврат ндфл). Поэтому у банкирро, есть еще возможность выдернуть у людей ставки по "завышенной" ставке, а не по минимальной. Тут они как риелторы...
Бред в твоих словах.Цитирую тебя-
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"Поэтому у банкирро, есть еще возможность выдернуть у людей ставки по "завышенной" ставке, а не по минимальной. Тут они как риелторы... "
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Никто никого не принуждает идти к банкирам и брать в долг.Зарабатывай,копи если сможешь.
Да и вообще фраза выносящая(выдёргивающая) мозг.
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