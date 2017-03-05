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Названы богатейшие россияне среди миллиардеров мира

Сегодня 08:00
1561
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
static-web-0.kspu.ru

Несколько россиян вошли в первую сотню рейтинга мировых миллиардеров по версии агентства «Блумберг».

Всего в рейтинге представлено 500 самых богатых людей планеты, сообщает «РИА Новости».

Один из основных владельцев и глава ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин оказался на 51 месте (16,6 миллиарда долларов), основной владелец и глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов занял 54 место. (16,5 миллиарда).

Глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг расположился на 62 строке (14,8 миллиарда), основатель USM Holdings Алишер Усманов Усманов — на 70 позиции (13,9 миллиарда). Следом за ним идёт глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин (13,9 миллиарда).

Акционер консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман занял 74 строку рейтинга (13,4 миллиарда). Первую сотню закрывает основной владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко (11,6 миллиарда).

Первое место в рейтинге миллиардеров занимает основатель Microsoft Билл Гейтс (85,6 миллиарда долларов), второе — американский предприниматель Уоррен Баффет (78,9 миллиарда), третье — глава Amazon Джефф Безос (73,5 миллиарда).

Также в первую десятку вошли экс-президент испанской компании Inditex Амансио Ортега, основатель Facebook Марк Цукерберг, мексиканский бизнесмен Карлос Слим, братья Чарльз и Дэвид Кох, владеющие большей частью корпорации Koch Industries, глава корпорации Oracle Ларри Эллисон и основатель IKEA Ингвар Кампрад.

Отмечается, что индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчётностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли.

Комментарии 12
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1
40 0
Напишите, что за ВОНЬ на улице!
Какая тварь травит, а какая бездействует?! Закрывая глаза на выбросы!
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Семен
1 0
эту тему недавно обсуждали , и благополучно закрыли до 2018 г
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z
6 0
Напишите, что за ВОНЬ на улице!
Какая тварь травит, а какая бездействует?! Закрывая глаза на выбросы!
Вам кажется, вы счастливы, идите работать.
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Полиграв
13 0
Вам кажется, вы счастливы, идите работать.
Я не работаю,устал.Устал за достойную зарплату работать(20 тыс.).Я всё беднею,а они богатеют!!!
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Читатель
35 0
ну и зачем эта новость простому обывателю? лучше бы СК поинтересовался "откуда деньги Зин?", приобрели они все это народное добро за копейки, а сейчас жируют на этом. Тот же Билл Гейтс он сам заработал свои деньги и будучи очень богатым много денег отдает на благотворительность, а наши кроме как воровать и врать ничего не умеют
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читатель
30 0
Удивляют первые Богатенькие нашинские миллиардеры. Когда и как честно могли они заработать данное состояние? Наприхватизировали всё народное ,что строили наши деды, отцы, бабушки, матери--- в годы правления чумоватого алкаша Ельцина. А у самих трудового стажа не более 10 лет. Вот она первая Желтая революция в России! А обсуждаем Украину. Пример взят с нашего переворота и похлеще.
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Дон Хенаро 38349
21 0
ну и зачем эта новость простому обывателю? лучше бы СК поинтересовался "откуда деньги Зин?", приобрели они все это народное добро за копейки, а сейчас жируют на этом. Тот же Билл Гейтс он сам заработал свои деньги и будучи очень богатым много денег отдает на благотворительность, а наши кроме как воровать и врать ничего не умеют
СК до фонаря...Медведев тоже миллиардер...и всем до фонаря...что можно сделать на 70 миллиардов?
Сколько можно мостов через реку Томь построить?Сколько можно построить онкологических центров? Сколько открытий могли бы сделать наши ученые если оснастить научно-исследовательские центры по последнему слову техники на эти деньги?...космос, медицина, нанотехнологии...почему мы должны терпеть то что группа людей владеет ВСЕМИ ресурсами страны и распоряжается ими по своему усмотрению?...
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С.
16 0
Напишите, что за ВОНЬ на улице!
Какая тварь травит, а какая бездействует?! Закрывая глаза на выбросы!
Как что за вонь? Этой вонью отмечаем год экологии в Новокузнецке. В 7 утра на 13-ом м-районе дома напротив не было видно. Зато все чины получили награды. Ура!
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123
13 0
Напишите, что за ВОНЬ на улице!
Какая тварь травит, а какая бездействует?! Закрывая глаза на выбросы!
Эта ВОНИЩА еще со вчерашнего вечера. Вчера вышел на улицу в 21-00 (Центральный район) - чуть не задохнулся. Вонь явно промышленная, то бишь выбросы. Экологи явно куплены. Такую вонищу невозможно не заметить.
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123
11 0
В списке олигархат "вовремя" укравший у страны промышленные предприятия, которые строились на нашими отцами и дедами. А сегодня сливки снимает кучка эффективных "собственников", зарегистрированных в ОФШОРАХ! Офшорная регистрация - явный признак налоговых махинаций. Офшоры должны быть под запретом.
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y
6 0
А чем нынче центральный район травят?
Почему системы оповещения молчат?
Где доблестные мчс-ники, перекрывающие въезд в район автобусам?
Где мэр, где глава района?
Почему в детских садиках и школах окна открыты на проветривание?
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y
3 0
то есть, насколько я понимаю, в топе из наших только те, кто отжал советские предприятия и не создал ничего своего?
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