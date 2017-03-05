Несколько россиян вошли в первую сотню рейтинга мировых миллиардеров по версии агентства «Блумберг».

Всего в рейтинге представлено 500 самых богатых людей планеты, сообщает «РИА Новости».

Один из основных владельцев и глава ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин оказался на 51 месте (16,6 миллиарда долларов), основной владелец и глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов занял 54 место. (16,5 миллиарда).

Глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг расположился на 62 строке (14,8 миллиарда), основатель USM Holdings Алишер Усманов Усманов — на 70 позиции (13,9 миллиарда). Следом за ним идёт глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин (13,9 миллиарда).

Акционер консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман занял 74 строку рейтинга (13,4 миллиарда). Первую сотню закрывает основной владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко (11,6 миллиарда).

Первое место в рейтинге миллиардеров занимает основатель Microsoft Билл Гейтс (85,6 миллиарда долларов), второе — американский предприниматель Уоррен Баффет (78,9 миллиарда), третье — глава Amazon Джефф Безос (73,5 миллиарда).

Также в первую десятку вошли экс-президент испанской компании Inditex Амансио Ортега, основатель Facebook Марк Цукерберг, мексиканский бизнесмен Карлос Слим, братья Чарльз и Дэвид Кох, владеющие большей частью корпорации Koch Industries, глава корпорации Oracle Ларри Эллисон и основатель IKEA Ингвар Кампрад.

Отмечается, что индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчётностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли.