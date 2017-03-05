В Финляндии снимают мультфильм про Владимира Путина
Сегодня 09:27
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Финны задумали сделать президента РФ Владимира Путина героем мультфильма.
По сюжету, главный герой (Путин) теряет работу и мечтает стать тореадором. Деньги на проект выделит, в том числе Культурный фонд Финляндии, сообщает Dp.ru.
Идея мультфильма принадлежит финнами и каталонцам.
Это очень интересный и юмористичный проект. Он сильно отличается от того, что я раньше делала, — отметила режиссёр Катариина Лиллквист.
По её словам, прежде она создавала политические истории, связанные войной. Параллельно с мультфильмом планируется выпустить книгу комиксов.