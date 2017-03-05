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В Финляндии снимают мультфильм про Владимира Путина

Сегодня 09:27
488
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ic.pics.livejournal.com

Финны задумали сделать президента РФ Владимира Путина героем мультфильма.

По сюжету, главный герой (Путин) теряет работу и мечтает стать тореадором. Деньги на проект выделит, в том числе Культурный фонд Финляндии, сообщает Dp.ru.

Идея мультфильма принадлежит финнами и каталонцам.

Это очень интересный и юмористичный проект. Он сильно отличается от того, что я раньше делала, — отметила режиссёр Катариина Лиллквист.

По её словам, прежде она создавала политические истории, связанные войной. Параллельно с мультфильмом планируется выпустить книгу комиксов.

Комментарии 14
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Дон Хенаро 38349
10 9
Уважаемая редакция, т.е для этой мути у вас место нашлось на полосе, а написать например о том что Навальный с полным аншлагом открыл очередной штаб в Казани вы боитесь...?
Запостить сюда фильм про Димона прошу уже третий день...
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Сталин
6 1
Дон Хенаро:
Уважаемая редакция, т.е для этой мути у вас место нашлось на полосе, а написать например о том что Навальный с полным аншлагом открыл очередной штаб в Казани вы боитесь...?
Запостить сюда фильм про Димона прошу уже третий день...
цензура! нельзя раскачивать лодку и критиковать светлейшего из светлейшего и наисветлейщего многохитроховочника!
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Дон Хенаро 38349
6 1
цензура! нельзя раскачивать лодку и критиковать светлейшего из светлейшего и наисветлейщего многохитроховочника!
ВГ себя позиционируют как СМИ со свободой слова, я хочу видеть новости о Навальном...!!! и о ходе избирательной кампании...чтобы как можно больше людей было в курсе!
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хожу-брожу
2 0
Фины что-то тормозят, Путин уже засветился в Симсонах.
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*
0 0
Дон Хенаро:
ВГ себя позиционируют как СМИ со свободой слова, я хочу видеть новости о Навальном...!!! и о ходе избирательной кампании...чтобы как можно больше людей было в курсе!
Свобода свободой, но тема с Навальным это закрытая тема на уровне ФСБ. Как только ты опубликуешь, тебе через 10 минут позвонят и нежно попросят снять ее.
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Дон Хенаро 38349
0 0
Свобода свободой, но тема с Навальным это закрытая тема на уровне ФСБ. Как только ты опубликуешь, тебе через 10 минут позвонят и нежно попросят снять ее.
ФСБ так же можно нежно напомнить что мы пока живем в стране где действует свобода слова и права человека...и так же нежно отправить их по известному пешему маршруту...не?
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Хм...
1 2
Дон Хенаро:
Уважаемая редакция, т.е для этой мути у вас место нашлось на полосе, а написать например о том что Навальный с полным аншлагом открыл очередной штаб в Казани вы боитесь...?
Запостить сюда фильм про Димона прошу уже третий день...
А он кому-то интересен, Навальный?
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*
1 0
Дон Хенаро:
Не верю, РБК же постит...и ничего...как и "Новая газета"
А ты вообще заметил, что про Навального ни одно новокузнецкое СМИ не пишет? Это запрещено. Цензура на территории бобра цветет и пахнет. Вспомни платон, про него тоже никто и ничего не писал, так как это раскачка галеры с крысенышами.
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y
0 0
А чем нынче центральный район травят?
Почему системы оповещения молчат?
Где доблестные мчс-ники, перекрывающие въезд в район автобусам?
Где мэр, где глава района?
Почему в детских садиках и школах окна открыты на проветривание?
ответить
аватар
-)
2 0
А чем нынче центральный район травят?
Почему системы оповещения молчат?
Где доблестные мчс-ники, перекрывающие въезд в район автобусам?
Где мэр, где глава района?
Почему в детских садиках и школах окна открыты на проветривание?
Возьми рупор, подойди к фонтану на Кирова,71 и задай все эти вопросы по адресу - 3-ий или 4-ый этаж, точно не помню, можешь уточнить на входе у вертухаев.
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аватар
Галинка
0 0
А чем нынче центральный район травят?
Почему системы оповещения молчат?
Где доблестные мчс-ники, перекрывающие въезд в район автобусам?
Где мэр, где глава района?
Почему в детских садиках и школах окна открыты на проветривание?
Не только центральный. на Запсибе тоже тухлятиной воняет
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аватар
ен
1 1
Дон Хенаро:
Уважаемая редакция, т.е для этой мути у вас место нашлось на полосе, а написать например о том что Навальный с полным аншлагом открыл очередной штаб в Казани вы боитесь...?
Запостить сюда фильм про Димона прошу уже третий день...
Кому это интересно. У него поддержка 0,5% в лучшем случае. Мне кажется Дарт Вейдер больше наберет.
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хожу-брожу
0 0
Кому это интересно. У него поддержка 0,5% в лучшем случае. Мне кажется Дарт Вейдер больше наберет.
На выборах в Москве тоже так всякие Ены говорили, однако 27,24% получилось.
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