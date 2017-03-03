Утром 6 марта сразу несколько новокузнечан пожаловались ВашГород.ру на туман с неприятным запахом.

В подтверждение своих слов читатели отправили нам фотографии. По их словам, в городе стоит ярко выраженный запах химикатов.

«6.03.17, Запсибовское шоссе. Стоит вонючий туман. Вот вам и год экологии», — написал Юрий. «Невозможно дышать, несёт химией какой-то! Куда смотрит администрация, обещали, что будут контролировать заводы, а по факту как было, так и осталось всё! В тумане под шумок опять выключили очистные, типа им прокатит и никто не заметит, а мы дышим всей этой химией, и дети наши тоже! Это уже нормой для них, видимо, стало!» — пожаловалась Анастасия.

Редакция ВашГород.ру пробовала дозвониться до Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Новокузнецка по «зелёному телефону», однако их телефон не отвечал.