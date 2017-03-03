Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ
Праздничная неделя в Новосибирске будет холодной и солнечной

Новокузнечане задыхаются от тумана с неприятным запахом

Сегодня 10:17
1231
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
читатели ВашГород.ру

Утром 6 марта сразу несколько новокузнечан пожаловались ВашГород.ру на туман с неприятным запахом.

В подтверждение своих слов читатели отправили нам фотографии. По их словам, в городе стоит ярко выраженный запах химикатов.

«6.03.17, Запсибовское шоссе. Стоит вонючий туман. Вот вам и год экологии», — написал Юрий.

«Невозможно дышать, несёт химией какой-то! Куда смотрит администрация, обещали, что будут контролировать заводы, а по факту как было, так и осталось всё! В тумане под шумок опять выключили очистные, типа им прокатит и никто не заметит, а мы дышим всей этой химией, и дети наши тоже! Это уже нормой для них, видимо, стало!» — пожаловалась Анастасия.

Редакция ВашГород.ру пробовала дозвониться до Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Новокузнецка по «зелёному телефону», однако их телефон не отвечал.

Комментарии 18
Добавить комментарий
аватар
*
27 0
Не расшатывайте лодку!

Сказали же - Новокузнецк стал одним из самых чистых городов страны! Выбросы, по сравнению с каким-то-там-годом уменьшились в 1345,7622 раз. Город исключен из всех экологически неблагоприятных списков.

А вы тут со своей фотографией...
ответить
аватар
Дон Хенаро 38349
21 0
Не расшатывайте лодку!

Сказали же - Новокузнецк стал одним из самых чистых городов страны! Выбросы, по сравнению с каким-то-там-годом уменьшились в 1345,7622 раз. Город исключен из всех экологически неблагоприятных списков.

А вы тут со своей фотографией...
А потом люди в 50 лет загибаются от рака...когда наша власть и их карманные олигархи на свои миллиарды жирует на виноградниках в Италии...на наших костях!
Люди,выходите из анабиоза в который вгоняет вас телевизор выгляните в окно...Вы хотите так жить?
ответить
аватар
молчаливая вата
2 8
Дон Хенаро:
А потом люди в 50 лет загибаются от рака...когда наша власть и их карманные олигархи на свои миллиарды жирует на виноградниках в Италии...на наших костях!
Люди,выходите из анабиоза в который вгоняет вас телевизор выгляните в окно...Вы хотите так жить?
хотим, это родина моя. главное крым наш, сирия наш, путин наш и боженька не серчает, потому что в храме молюсь каждый день.
ответить
аватар
Ольга
22 0
дышать невозможно, ночью постоянные выбросы... а последнее время уже и в светлое время суток стали спокойно скидывать... видать руководства производств договорились с руководством города и комитетом охраны окружающей среды... Всех разогнать, раз не выполняют свои обязательства!!! Только и умеют отчитываться как стало жить хорошо, какая чистая экология!!! Почему нет статьи за невыполнение своих должностных обязанностей?! А ведь они хуже воров и убийц, т.к наносят вред не 1-у человеку, а всему городу (а это 700-800 тыс чел)! посадили бы пару руководителей на лет 5-10, тогда другим было бы уроком... а так, сидят, получают откаты, молчат в тряпочку, а по телевизору втирают, как все хорошо
ответить
аватар
123
10 0
дышать невозможно, ночью постоянные выбросы... а последнее время уже и в светлое время суток стали спокойно скидывать... видать руководства производств договорились с руководством города и комитетом охраны окружающей среды... Всех разогнать, раз не выполняют свои обязательства!!! Только и умеют отчитываться как стало жить хорошо, какая чистая экология!!! Почему нет статьи за невыполнение своих должностных обязанностей?! А ведь они хуже воров и убийц, т.к наносят вред не 1-у человеку, а всему городу (а это 700-800 тыс чел)! посадили бы пару руководителей на лет 5-10, тогда другим было бы уроком... а так, сидят, получают откаты, молчат в тряпочку, а по телевизору втирают, как все хорошо
Чиновник легко покупается. Разгонишь одних, на их место придут другие. Должен быть общественный контроль и контроль со стороны СМИ. Вот даже взять тебя. Вместо того чтобы писать каменты, ты и весь твой подъезд (жилой дом, квартал, район города) должны писать в прокуратуру по каждому случаю выбросов. Но тебе же проще написать камент и задыхаться дальше..
ответить
аватар
&
33 1
Чиновник легко покупается. Разгонишь одних, на их место придут другие. Должен быть общественный контроль и контроль со стороны СМИ. Вот даже взять тебя. Вместо того чтобы писать каменты, ты и весь твой подъезд (жилой дом, квартал, район города) должны писать в прокуратуру по каждому случаю выбросов. Но тебе же проще написать камент и задыхаться дальше..
Поделись секретом как приложить свои запаховые ощущения к своему заявлению. Без доказательств твоя заява будет называться клеветой в встречном тебе иске, провокаторша.
ответить
аватар
вот что пишут чиновники
1 1
==============
По данным
Новокузнецкой гидрометеорологической обсерватории

03 марта 2017г.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 04 марта 2017г.
Облачно с прояснениями.
Местами небольшой снег.
На дорогах гололедица.
Ветер южный 3-8м/с, местами 7-12м/с
Температура ночью -6-110С, днем +3-2оС.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
г.НОВОКУЗНЕЦКА

02 марта (13.00 час, 19.00 час) превышение ПДК:
нет;
03 марта (07.00 час) превышение ПДК:
нет.

ПРОГНОЗ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ г.НОВОКУЗНЦК

Общий уровень загрязнения на 04 марта 2017г. ожидается пониженный.
===============

на сегодня у них инфы нет. типа выходной день. спят короче они по выходным. система выбросов работает как часики.
ответить
аватар
123
3 3
Поделись секретом как приложить свои запаховые ощущения к своему заявлению. Без доказательств твоя заява будет называться клеветой в встречном тебе иске, провокаторша.
Сначала ознакомься, что такое клевета. Свои "запаховые ощущения" вы должны описать БУКВАМИ, СЛОВАМИ и ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ, и постарайтесь лучше приложить немного ума, если он у вас имеется.
ответить
аватар
ххх
7 0
Чиновник легко покупается. Разгонишь одних, на их место придут другие. Должен быть общественный контроль и контроль со стороны СМИ. Вот даже взять тебя. Вместо того чтобы писать каменты, ты и весь твой подъезд (жилой дом, квартал, район города) должны писать в прокуратуру по каждому случаю выбросов. Но тебе же проще написать камент и задыхаться дальше..
Ты еще веришь, что "прокуратура может вмешаться", все встанет на свои места... Ой, наивный)))
ответить
аватар
Володя
5 1
Какая химия,вы что!Вам же сказали ,это частный сектор загрязняет атмосферу.Скоро всем проведут газ + экономика поднимается и тогда заживем счастливо.Даздравствует Единая россия!!!Ура товарищи,ура!!!
ответить
аватар
1
9 0
Спасибо, Маргарита Андреева, что опубликовали данную статью. Хотя бы чем чаще в СМИ будет информация, о ВОНИ в районах, тем сложнее будет им отнекиваться, что все хорошо.
Еще раз спасибо.
ответить
аватар
Наталья
8 0
Проснулась в шестом часу утра от ужасного запаха, гарь с химией. На улице ничего не видно от тумана, а вернее смога. Где они очистные, которые торжественно открывали? Просто травят наглым образом!!!
ответить
аватар
))
6 9
Поделись секретом как приложить свои запаховые ощущения к своему заявлению. Без доказательств твоя заява будет называться клеветой в встречном тебе иске, провокаторша.
Ты статью читал? Черным по белому написано - "в городе стоит ярко выраженный запах химикатов". Вот так и прикладываешь свои ощущения. У тебя когда телефон украдут, ты что, будешь к заяве прикладывать отпечатки пальцев грабителя? Самому не смешно?
ответить
аватар
Mugler
0 0
Проснулась в шестом часу утра от ужасного запаха, гарь с химией. На улице ничего не видно от тумана, а вернее смога. Где они очистные, которые торжественно открывали? Просто травят наглым образом!!!
Какой район?
ответить
аватар
селянка
0 0
а у нас небо чистое синее синее снег белющий слепит глаза воздух чистый смога уже давно не видели голимый кислород всё для жизни есть, а давайте поменяемся? я на запсиб хочу меняю свой дом с землёй большущий на квартиру на запсибе, раз все ноют что вам там плохо давайте поменяемся тут хорошо в Костенково
ответить
аватар
)))
0 2
Ты статью читал? Черным по белому написано - "в городе стоит ярко выраженный запах химикатов". Вот так и прикладываешь свои ощущения. У тебя когда телефон украдут, ты что, будешь к заяве прикладывать отпечатки пальцев грабителя? Самому не смешно?
В разрезе обсуждаемой темы твоя заява про телефон будет выглядеть так - у меня кто-то где-то украл телефон, какой марки и цены он незнаю, прошу выяснить личность вора. Смеяться будешь в суде, когда тебе сумму огласят к оплате за такие претензии.

ответить
аватар
Злючка
0 0
Запсиб Климасенко. Вонь стояла с 4 утра. Из окна двора от смога видно не было.
ответить
аватар
Ферштеен?
0 0
И что вы все себе навыдумывали? Сказали же виноваты частники со своими печками, да водятлы на гавённом бензине коптят, моторы гробят!
А заводы и шахты у нас экологически чистые! За них уже награды и почётные звания с премиями получены.
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Ремонт стекла на айпад, подробное описание здесь.
Ремонт CD магнитол, смотрите подробнее на сайте.
Удаление мозолей на пятках - подробнее здесь.
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ