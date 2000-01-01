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Опубликован список лучших работодателей России

Сегодня 10:16
831
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
news.averlab.ru

В рейтинг лучших работодателей вошли несколько компаний из Сибири.

Первое место в рейтинге по итогам 2016 года получила компания «Сибур», второе — ПАО «Газпром нефть». Третью позицию заняла Госкорпорация «Росатом». В десятку лучших также вошли: МТС, «Норильский никель», ВТБ24, АО «Райффайзенбанк», Bayer, 2ГИС и «Мегафон», сообщает компания HeadHunter.

Кроме 2ГИС, занявшую девятую строчку рейтинга, в сотню лучших работодателей России вошли ещё шесть компаний из Сибири. На 29 строчке расположилось АО «ДМС» (Новосибирск), 32 место получила «Алкогольная Сибирская Группа» из Омска. Новосибирский «Жилфонд» занял 44 позицию. На 68 строке — «Тойота Центр» (Омск), на 71 — NL International (Новосибирск). Ещё одна новосибирская компания — «ИнфоСофт» — на 86 месте.

Как отмечают специалисты, при составлении «Рейтинга работодателей России», оценивались мнения соискателей, ищущих работу, мнения сотрудников компаний, а также учитывалась экспертная оценка эффективности работы департаментов компаний, ответственных за работу с персоналом. К участию в рейтинге допускались организации с численностью персонала не менее 100 человек.

Полный список лучших работодателей можно посмотреть здесь.

Комментарии 3
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y
3 0
А чем нынче центральный район травят?
Почему системы оповещения молчат?
Где доблестные мчс-ники, перекрывающие въезд в район автобусам?
Где мэр, где глава района?
Почему в детских садиках и школах окна открыты на проветривание?
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аватар
ы
0 1
А чем нынче центральный район травят?
Почему системы оповещения молчат?
Где доблестные мчс-ники, перекрывающие въезд в район автобусам?
Где мэр, где глава района?
Почему в детских садиках и школах окна открыты на проветривание?
ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ» АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА

О фактах продажи спиртосодержащей продукции, качество которой вызывает сомнения, просим сообщать по телефонам:

Центральный район: 322-276
Куйбышевский район: 320-709
Кузнецкий район: 321-412
Заводской район: 320-517
Орджоникидзевский район: 320-479
Новоильинский район: 322-622
ответить
аватар
ы
1 0
А чем нынче центральный район травят?
Почему системы оповещения молчат?
Где доблестные мчс-ники, перекрывающие въезд в район автобусам?
Где мэр, где глава района?
Почему в детских садиках и школах окна открыты на проветривание?
вот еще телефончики, позвони им:



п/п

Должность

ФИО

№ каб.

Телефон

1

Председатель комитета

Савина Ирина Николаевна

215

46-81-59

2

Заместитель председателя

Мотовилова Юлия Александровна

214

45-05-41

3

Специалисты

Пятницкая Анна Петровна

219

45-02-42

4

Панэ Екатерина Петровна

217

5

Юхатова Алёна Николаевна

217

6

Сорокина Людмила Николаевна

216

45-14-30

7

Главный бухгалтер

Хамичонок Ольга Сергеевна

218

45-05-41

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