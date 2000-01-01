В рейтинг лучших работодателей вошли несколько компаний из Сибири.

Первое место в рейтинге по итогам 2016 года получила компания «Сибур», второе — ПАО «Газпром нефть». Третью позицию заняла Госкорпорация «Росатом». В десятку лучших также вошли: МТС, «Норильский никель», ВТБ24, АО «Райффайзенбанк», Bayer, 2ГИС и «Мегафон», сообщает компания HeadHunter.

Кроме 2ГИС, занявшую девятую строчку рейтинга, в сотню лучших работодателей России вошли ещё шесть компаний из Сибири. На 29 строчке расположилось АО «ДМС» (Новосибирск), 32 место получила «Алкогольная Сибирская Группа» из Омска. Новосибирский «Жилфонд» занял 44 позицию. На 68 строке — «Тойота Центр» (Омск), на 71 — NL International (Новосибирск). Ещё одна новосибирская компания — «ИнфоСофт» — на 86 месте.

Как отмечают специалисты, при составлении «Рейтинга работодателей России», оценивались мнения соискателей, ищущих работу, мнения сотрудников компаний, а также учитывалась экспертная оценка эффективности работы департаментов компаний, ответственных за работу с персоналом. К участию в рейтинге допускались организации с численностью персонала не менее 100 человек.

Полный список лучших работодателей можно посмотреть здесь.