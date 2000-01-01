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Топ-5 самых дешёвых квартир в Новокузнецке до 800 тысяч рублей

Сегодня 10:25
1123
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Будудома.ру

ВашГород.ру выбрал 5 бюджетных квартир стоимостью до 800 тысяч рублей. С помощью сайта по поиску недвижимости БудуДома.ру мы нашли наиболее интересные предложения однокомнатных квартир.

Квартира с самой демократичной ценой продаётся в Заводском районе на улице Станционной. В объявлении отмечается, что в квартире установлены пластиковые окна и новая входная дверь. Рядом находится магазин, железнодорожная станция (электрички ходят по расписанию). Автобусная остановка находится в шаговой доступности. Общая площадь квартиры — 30 кв.м., стоимость — 630 000 рублей.

Следующей в нашем списке оказалась однокомнатная квартира площадью 30 кв.м. на улице Юбилейная, 7 в Орджоникидзевском районе. За неё хозяева хотят получить 750 000 рублей. Квартира расположена на первом этаже пятиэтажного дома. Состояние — под ремонт.

Квартира на улице Ярославской, 24 в Заводском районе продаётся за 780 тысяч рублей. Площадь — 28 кв.м. Жилище располагается на 5 этаже 5-этажного кирпичного дома. В квартире установлены пластиковые окна.

За ту же цену, 780 000 рублей, можно приобрести однокомнатную квартиру на первом этаже также на улице Ярославской, 3. Отмечается, что в квартире площадью 31 кв.м. заменена вся сантехника, установлены счетчики. Дом находится в хорошем состоянии, подвальные помещения чистые и сухие, поэтому на первом этаже всегда тепло и нет посторонних запахов.

В Куйбышевском районе за 800 000 рублей можно приобрести однокомнатную квартиру на улице Спортивной, 10. В квартире частично выполнен ремонт. В комнате, коридоре и кухне установлены натяжные потолки, пластиковые окна, новая входная и межкомнатные двери, в коридоре встроенный шкаф-купе.

Ранее ВашГород.ру узнал, сколько стоят частные дома в Новокузнецке.

Комментарии 17
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жека
10 2
продав квартиру в новокузнецке, в других городах хрен что купишь))))
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Анонимный пользователь
4 0
продав квартиру в новокузнецке, в других городах хрен что купишь))))
В прокопе можно)))
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Дон Хенаро 38349
13 6
А в это время Игорь Шувалов, удивляясь как же можно жит в таком жилье через подставных лиц скупает элитные квартиры в элитном доме с видом на Кремль с целью объединить их в одну, площадью более 1000 квадратных метров...кому интересно набираем в яндексе: ФБК Квартира Шувалова
Либо удаляем пробелы в ссылке ниже
https : // navalny . com / p / 4939 /
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народ
7 16
Дон Хенаро:
А в это время Игорь Шувалов, удивляясь как же можно жит в таком жилье через подставных лиц скупает элитные квартиры в элитном доме с видом на Кремль с целью объединить их в одну, площадью более 1000 квадратных метров...кому интересно набираем в яндексе: ФБК Квартира Шувалова
Либо удаляем пробелы в ссылке ниже
https : // navalny . com / p / 4939 /
всем нас***ть, работать надо больше и всё будет не хуже чем у шувалова... а зависть лохая штука, от неё стареют быстро.
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Питон
3 2
В прокопе можно)))
Не факт. Прокопа город развивается, в отличие от Кузни. В нашем городе самое депресивное состояние всего. И всем известно кто в этом виноват.
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,,,
1 0
Не факт. Прокопа город развивается, в отличие от Кузни. В нашем городе самое депресивное состояние всего. И всем известно кто в этом виноват.
и кто этот виновник? я не в курсе.
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Сталин
8 1
и кто этот виновник? я не в курсе.
Путин)
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Свой
9 15
В том то и суть,на самом деле.Многие считают,что им кто-то должен,обязан.Устроился на работу,мало платят,плохой хозяин,сволочь,не хочет платить.А зачем ты идёшь работать за копейки к нему,что за тупость,иди заработай деньги сам,стань кем-то или чем-то,организуй рабочие места и плати им по ляму в месяц,раз такое дело.А то,если зажиточный,то надо раскулачить и всё бизнесмены воры и прохиндеи и с другой они страны и в другой садик ходили.
Молодцы,могут заработать миллиарды и всё законно.
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д
4 4
В том то и суть,на самом деле.Многие считают,что им кто-то должен,обязан.Устроился на работу,мало платят,плохой хозяин,сволочь,не хочет платить.А зачем ты идёшь работать за копейки к нему,что за тупость,иди заработай деньги сам,стань кем-то или чем-то,организуй рабочие места и плати им по ляму в месяц,раз такое дело.А то,если зажиточный,то надо раскулачить и всё бизнесмены воры и прохиндеи и с другой они страны и в другой садик ходили.
Молодцы,могут заработать миллиарды и всё законно.
всё правильно!!! сейчас не социализм и не СССР и Вам уже ничего не должны!!! сейчас в капиталлистической россии надо пахать как папа карло, за копейку маленькую, , как говорится получите что хотели и распишитесь.
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этоя
12 0
В том то и суть,на самом деле.Многие считают,что им кто-то должен,обязан.Устроился на работу,мало платят,плохой хозяин,сволочь,не хочет платить.А зачем ты идёшь работать за копейки к нему,что за тупость,иди заработай деньги сам,стань кем-то или чем-то,организуй рабочие места и плати им по ляму в месяц,раз такое дело.А то,если зажиточный,то надо раскулачить и всё бизнесмены воры и прохиндеи и с другой они страны и в другой садик ходили.
Молодцы,могут заработать миллиарды и всё законно.
ну допустим не всегда законно
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Свой
2 8
ну допустим не всегда законно
Конечно,но человек идёт на это и при случаи ответит.А пока суд не обвинит,нельзя вора считать вором и осуждать.Второй вопрос как с этим бороться.Многие миллиардеры,действительно заработали всё честно.Билл Гейтс,например,увлекался любимым делом,получилась компания Майкрософт и бонусом миллионы долларов.А подметая ларёк с шаурмой можно много философствовать,что всё несправедливо и все козлы.
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присоединяюсь
8 0
Конечно,но человек идёт на это и при случаи ответит.А пока суд не обвинит,нельзя вора считать вором и осуждать.Второй вопрос как с этим бороться.Многие миллиардеры,действительно заработали всё честно.Билл Гейтс,например,увлекался любимым делом,получилась компания Майкрософт и бонусом миллионы долларов.А подметая ларёк с шаурмой можно много философствовать,что всё несправедливо и все козлы.
но прожиточный минимум и МРОТ все равно надо поднимать
потому что подметальщики шаурмичных, как ни крути, нужны, и им тоже приходят счета за ЖКХ и продукты бесплатно не раздают
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я есть M
10 0
всем нас***ть, работать надо больше и всё будет не хуже чем у шувалова... а зависть лохая штука, от неё стареют быстро.
плюсую, все мы видим, как шуваловы сотоварищи пашут, света белого не видят, мозг в мозолях, под ногтями грязь рабочая, под глазами мешки от недосыпания.
И Свой всё правильно пишет, завтра же рассчитаюсь и пойду госнефтью барыжить, какая-никакая, а своя лавчонка.
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111
5 3
Конечно,но человек идёт на это и при случаи ответит.А пока суд не обвинит,нельзя вора считать вором и осуждать.Второй вопрос как с этим бороться.Многие миллиардеры,действительно заработали всё честно.Билл Гейтс,например,увлекался любимым делом,получилась компания Майкрософт и бонусом миллионы долларов.А подметая ларёк с шаурмой можно много философствовать,что всё несправедливо и все козлы.
Олень ты! Билл Гейтс - да, честно заработал. Но он не в России! А вот российского миллиардера честного хоть одного хотелось бы увидеть. такого, который не своровал, а заработал.
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ххх
3 0
Зачем тут эти квартиры выложили? Вы знаете, где улица Спортивная? Это разъезд Абагуровский, у черта на рогах. Оттуда на работу выезжать надо ни свет, ни заря. А приедешь-ночью и сразу спать. То же самое по первой квартире, Станционная, это станция Полосухино. Остальные на Ярославской, бомжатники. Там в ремонт более менее приличный вгрохаешь больше, чем сама квартира стоит.
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ААА
0 0
Не факт. Прокопа город развивается, в отличие от Кузни. В нашем городе самое депресивное состояние всего. И всем известно кто в этом виноват.
МЭР??????
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алекс
1 0
Смешно Господа..в текст не вникаете..халупы продаются.и в районах..далеко не лучших..и в этих районах..далеко не лучшие улицы.И по поводу стоимости жилья-город увядает..даже эта цена высокая!ничего не развивается!вывод делайте сами
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