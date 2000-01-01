ВашГород.ру выбрал 5 бюджетных квартир стоимостью до 800 тысяч рублей. С помощью сайта по поиску недвижимости БудуДома.ру мы нашли наиболее интересные предложения однокомнатных квартир.

Квартира с самой демократичной ценой продаётся в Заводском районе на улице Станционной. В объявлении отмечается, что в квартире установлены пластиковые окна и новая входная дверь. Рядом находится магазин, железнодорожная станция (электрички ходят по расписанию). Автобусная остановка находится в шаговой доступности. Общая площадь квартиры — 30 кв.м., стоимость — 630 000 рублей.

Следующей в нашем списке оказалась однокомнатная квартира площадью 30 кв.м. на улице Юбилейная, 7 в Орджоникидзевском районе. За неё хозяева хотят получить 750 000 рублей. Квартира расположена на первом этаже пятиэтажного дома. Состояние — под ремонт.

Квартира на улице Ярославской, 24 в Заводском районе продаётся за 780 тысяч рублей. Площадь — 28 кв.м. Жилище располагается на 5 этаже 5-этажного кирпичного дома. В квартире установлены пластиковые окна.

За ту же цену, 780 000 рублей, можно приобрести однокомнатную квартиру на первом этаже также на улице Ярославской, 3. Отмечается, что в квартире площадью 31 кв.м. заменена вся сантехника, установлены счетчики. Дом находится в хорошем состоянии, подвальные помещения чистые и сухие, поэтому на первом этаже всегда тепло и нет посторонних запахов.

В Куйбышевском районе за 800 000 рублей можно приобрести однокомнатную квартиру на улице Спортивной, 10. В квартире частично выполнен ремонт. В комнате, коридоре и кухне установлены натяжные потолки, пластиковые окна, новая входная и межкомнатные двери, в коридоре встроенный шкаф-купе.

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