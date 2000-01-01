Новокузнечанин озвучил несколько идей по поводу того, что можно было бы построить на месте снесённого памятника Владимиру Маяковскому.

Саркастичная заметка опубликована в «Кузнецком рабочем». Автор поднял один из актуальных вопросов для города — ремонт памятника Маяковскому.

Обшарпанный, теряющий своё достоинство, униженный, брошенный и забытый, но ещё гордый В.В. Маяковский, обернувшись в тряпье, второй год сиротливо стоит на площади с протянутой рукой, вызывая стыд за город, — пишет новокузнечанин.

Далее автор с издёвкой рассуждает: коли в бюджете нет денег на «подаяние», то памятник лучше снести. А на его месте открыть «что-нибудь бардачно-питейное, завлекательное, базарчик, автостоянку». А ещё лучше — «миниатюрный угольный разрезик (имени В. Маяковского)».