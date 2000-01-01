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Памятник Маяковскому в Новокузнецке предложили снести

Сегодня 11:06
968
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
c.sibdepo.ru

Новокузнечанин озвучил несколько идей по поводу того, что можно было бы построить на месте снесённого памятника Владимиру Маяковскому.

Саркастичная заметка опубликована в «Кузнецком рабочем». Автор поднял один из актуальных вопросов для города — ремонт памятника Маяковскому.

Обшарпанный, теряющий своё достоинство, униженный, брошенный и забытый, но ещё гордый В.В. Маяковский, обернувшись в тряпье, второй год сиротливо стоит на площади с протянутой рукой, вызывая стыд за город, — пишет новокузнечанин.

Далее автор с издёвкой рассуждает: коли в бюджете нет денег на «подаяние», то памятник лучше снести. А на его месте открыть «что-нибудь бардачно-питейное, завлекательное, базарчик, автостоянку». А ещё лучше — «миниатюрный угольный разрезик (имени В. Маяковского)».

И будет нам (и В. Маяковскому) от сноса памятника счастье, польза, удобство и комфорт, — подытожил горожанин.

Комментарии 8
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Во, правильно!
12 0
А на его месте поставить куй или кукиш, а можно и два в одном
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Свой
6 0
Изгаляться у нас любят,хлебом не корми.
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1
24 0
Сергей Николаевич, хватит позориться! Про этот бедный памятник еще только ленивый не говорил. Зато на сайте к 400-летию города красуется, как новенький. Цинично.
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*
17 1
Сергей Николаевич, хватит позориться! Про этот бедный памятник еще только ленивый не говорил. Зато на сайте к 400-летию города красуется, как новенький. Цинично.
они сайт и "тамаду" угрохали уже несколько лимонов. какой же это позор, это фурор. распил-откат под бодрое "мууууу".
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Еся
5 0
Пора уже задуматься о памятнику другому Володе!
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[[[
34 2
Вот он, портрет нашего общества. Вчера читала, что скульптуру студента возле СибГИУ облепили снегом, накрасили ногти. И многие так там у**рались, что эта скульптура никому на не нужна. Давайте снесем все к чертям! Маяковского, студента и все вообще! В скверах и парках все изломано, изгажено, собак выгуливают. Давайте жить в голом, облезлом бетоне. Может, все будут от этого счастливы.
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fox
7 25
Вот он, портрет нашего общества. Вчера читала, что скульптуру студента возле СибГИУ облепили снегом, накрасили ногти. И многие так там у**рались, что эта скульптура никому на не нужна. Давайте снесем все к чертям! Маяковского, студента и все вообще! В скверах и парках все изломано, изгажено, собак выгуливают. Давайте жить в голом, облезлом бетоне. Может, все будут от этого счастливы.
то что стоит возле СибГИУ - это не скульптура, а подобие скульптуры, ПАРОДИЯ, вы*ер юного "скульптора". такую хрень ни один уважающий себя город не поставит в людном месте.

что касаемо "бетона", то "бетон", выполненный со вкусом и со знанием дела, будет радовать глаз не одно поколение. сходи и насладись видом здания старого вокзала, его с моста видно, - этот "бетон" достойный уважения, не чета вашим помойным пародиям.
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Гыыыыы!
0 0
Вы только разрешите снести памятник Маяковскому, наш мэр враз найдет куда местечко пристроить!
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