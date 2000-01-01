Жителям Кузбасса рассказали, что делать и куда обращаться, если плата за услуги ЖКХ неожиданно выросла.

Жители одного из домов в Кемерове забили тревогу, когда получили квитанции об оплате коммунальных услуг за февраль этого года. Квартплата за один месяц увеличилась почти в три с половиной раза. Так, одна из собственниц жилья рассказала, что вместо привычных 2,5 тысячи рублей ей начислили более 8 тысяч рублей. При этом, по словам женщины, она исправно оплачивает «коммуналку» раз в месяц. В ситуации разбирались корреспонденты «Новости здесь. Кузбасс».

В управляющей компании «Жилищник» пояснили: в прошлом году жильцы дома получили больше тепла, чем положены. Недостачу денежных средств распределили между собственниками квартир — в зависимости от площади жилья.

В Госжилинспекции Кемеровской области рассказали, что подобных случаев в регионе достаточно много. Жалобы поступают на разные управляющие компании. Каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.

По словам юристов, зачастую в таких случаях нарушения действительно есть. Суд встаёт на сторону жильцов.

Что нужно делать жителям, если они столкнулись с подобной ситуацией? Во-первых, советуют юристы, необходимо сохранять все документы об оплате коммунальных услуг. Если в управляющей компании не дают конструктивных объяснений, жильцам нужно жаловаться в Госжилинспекцию и в прокуратуру. Если счёт за коммунальные услуги вызывает хотя бы один вопрос, специалисты рекомендуют собственникам квадратных метров действовать немедленно.