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Кузбассовцев шокировали счета за «коммуналку» — как добиться справедливости

Сегодня 11:53
908
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
accan.org.au

Жителям Кузбасса рассказали, что делать и куда обращаться, если плата за услуги ЖКХ неожиданно выросла.

Жители одного из домов в Кемерове забили тревогу, когда получили квитанции об оплате коммунальных услуг за февраль этого года. Квартплата за один месяц увеличилась почти в три с половиной раза. Так, одна из собственниц жилья рассказала, что вместо привычных 2,5 тысячи рублей ей начислили более 8 тысяч рублей. При этом, по словам женщины, она исправно оплачивает «коммуналку» раз в месяц. В ситуации разбирались корреспонденты «Новости здесь. Кузбасс».

В управляющей компании «Жилищник» пояснили: в прошлом году жильцы дома получили больше тепла, чем положены. Недостачу денежных средств распределили между собственниками квартир — в зависимости от площади жилья.

В Госжилинспекции Кемеровской области рассказали, что подобных случаев в регионе достаточно много. Жалобы поступают на разные управляющие компании. Каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.

По словам юристов, зачастую в таких случаях нарушения действительно есть. Суд встаёт на сторону жильцов.

Что нужно делать жителям, если они столкнулись с подобной ситуацией? Во-первых, советуют юристы, необходимо сохранять все документы об оплате коммунальных услуг. Если в управляющей компании не дают конструктивных объяснений, жильцам нужно жаловаться в Госжилинспекцию и в прокуратуру. Если счёт за коммунальные услуги вызывает хотя бы один вопрос, специалисты рекомендуют собственникам квадратных метров действовать немедленно.

Комментарии 6
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Читатель
19 0
По ОДН вместо двух лампочек в подвале начислили освещение всей площади подвала. Вместо показаний счетчика по теплу также взяли норматив с площади подвала. И так по всей стране.
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Василий
1 0
А в УК не объяснили сколько положено.Кстати это всё из-за ОДПУ тепла.Так и будет ежегодно.Это всё кормушка для УКашек.
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Гала
1 0
В ,,Жилкомцентре" на вопрос:,, Почему в квитанциях по отоплению отсутствуют объемы потребленных услуг по теплу за год?"( начисления по ОДПУ)"", - ответили:,,Если хотите знать объемы, идите в ТЭЦ", а у нас есть договор, по которому мы не обязаны подавать показания ПУ ни по Г/А, ни по теплу. Да здравствует прозрачность начислений!
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*
1 0
В ,,Жилкомцентре" на вопрос:,, Почему в квитанциях по отоплению отсутствуют объемы потребленных услуг по теплу за год?"( начисления по ОДПУ)"", - ответили:,,Если хотите знать объемы, идите в ТЭЦ", а у нас есть договор, по которому мы не обязаны подавать показания ПУ ни по Г/А, ни по теплу. Да здравствует прозрачность начислений!
Если УК отказывается предоставить инфу, то обращайтесь в прокуратуру, а не в ТЭЦ. Только перед этим зарегистрируйте своё письмо в приемной УК.
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Пенсионер
1 0
Если УК отказывается предоставить инфу, то обращайтесь в прокуратуру, а не в ТЭЦ. Только перед этим зарегистрируйте своё письмо в приемной УК.
Думаете у каждого хватит знаний, сил и здоровья по судам и прокурорам ходить? Да и не вопрос, что помогут. Все, как правило, стараются отделаться общими словами, а у хозяев УК консультанты свои.
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