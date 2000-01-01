Новокузнецк вымирает, считает популярный блогер Илья Варламов.

На основе официальных данных Росстата и исследований федеральных СМИ он составил рейтинг вымирающих городов России. В этом списке оказался и Новокузнецк, пишет SU.

За последние 10 лет численность населения города сократилась более чем на 11 тысяч человек.

В числе вымирающих оказались Воркута, Саратов, Тула, Петропавловск-Камчатский, а также город-миллионер Нижний Новгород.