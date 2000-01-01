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Новокузнецк вошёл в рейтинг вымирающих городов России

Сегодня 12:07
1181
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
img.pozvonok.ru

Новокузнецк вымирает, считает популярный блогер Илья Варламов.

На основе официальных данных Росстата и исследований федеральных СМИ он составил рейтинг вымирающих городов России. В этом списке оказался и Новокузнецк, пишет SU.

За последние 10 лет численность населения города сократилась более чем на 11 тысяч человек.

В числе вымирающих оказались Воркута, Саратов, Тула, Петропавловск-Камчатский, а также город-миллионер Нижний Новгород.

Комментарии 10
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ААА
21 0
Местные власти всему виной, распродали всё что можно и даже что нельзя!!!! А город не вымирает, а просто люди из него сваливают)))) и правильно делают!!!!!
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...
7 0
Ага.."Новокузнецком,я привык гордится")))
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Наталья
20 3
Всё правильно. Никто не хочет быть подопытным кроликом, дышать таким смогом, это просто самоубийство. Сколько уже можно травить народ? Никто не верит в лучшее, лучше уехать. Так считают большинство моих знакомых. Некоторые уже уехали.
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дп
19 3
Была бы работа в городе нормальная, и никто бы не уезжал.
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ААА
14 1
Сейчас 400летие Новокузнецка и 100летие Щегловки отпразднуют, деньги "попилят" и ВСЁ!!!! Один по состоянию здоровья спишется, второй не справился с обязанностями))))
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1
3 35
Всё правильно. Никто не хочет быть подопытным кроликом, дышать таким смогом, это просто самоубийство. Сколько уже можно травить народ? Никто не верит в лучшее, лучше уехать. Так считают большинство моих знакомых. Некоторые уже уехали.
Крысы тоже бегут с корабля. Очень похоже на некоторых личностей, которые считают что где-то там им будет жить лучше. А на самом деле ещё хуже
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Русин - трезвый человек
14 0
Статистика не очень объективна и не впечатляющая. Я напомню, что 1990 году в нашем городе проживало 600 000 человек. Так что ВИДИМОЕ сокращение населения составило не 11 000 человек, а около 50 000. При этом надо учесть, что в последние годы ежегодно из города уезжает около 10 000 человек и примерно столько же приезжает. Приезжают как из малых городов и сёл, так и с Кавказа и Средней Азии. Это означает существенное изменение качественного состава населения и его структуры по национальному и религиозному признаку. Начиная с 1994 года был существенный отрицательный баланс в пользу выезжавших. Таким образом по имеющимся у нас данным город ПОКИНУЛО более 50 000 человек, а за счёт разницы в рождаемости и смертности мы потеряли столько же. В итоге потери коренного городского населения составили более 100 000 человек.
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Венz
2 0
К сожалению это правдоподобно. Да еще с таким отношением губернатора, да еще с таким мэром, который может и хороший исполнитель, но никак не хороший организатор.
Да их места в общероссийском рейтинге за них говорят!
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АрхангеЛ
0 0
И куда вы претесь все в Кемерово?Вы сами выбрали своих чиношей и меров вот и живите в этом!
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123
0 0
С кузни бегут это факт. Образованные и молодежь уезжает кто в нерезиновск, кто в краснодар, кто в сиб, кто в питер. Остаются здесь в основном те, у кого нет возможности уехать. А приезжают замещающие мигранты с прокопы, киселевска, мысков, осинников, азиопы. Странно, что китайцев пока не видно. Но думаю, что это временное явление. Колонизацию начинают пока с дальнего востока, потом сибирь. Цифры по петропавловску-камчасткому яркое свидетельство - за 10 лет минус 7%, бегут люди с дальнего востока сверкая пятками, остаются только рыбная мафия и чиновники, которые их крышуют, ну и армия, охраняющая пустынные рубежи бензоколонки. Дальневосточный гектар - очередной распилоткат в пользу чиновников, которые смотрящие в агенстве по развитию ДВ. Попилят бюджеты и скажут - нишмагла. А может это и вовсе замыливание глаз, чтобы народ, упоротый дебилизатором, не видел как китайцы осваивают нашу территорию.
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