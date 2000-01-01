Редакция ВашГород.ру продолжает помогать читателям с идеями сюрпризов на 8 Марта.

В этот раз мы расскажем о том, как поздравить своих любимых, коллег и подруг с Международным женским днём. Для этого журналисты опросили нескольких новокузнечанок о том, какие сюрпризы на 8 Марта им запомнились больше всего.

«В нашей группе в университете учились всего 2 парня, Илья и Артём — и человек 18 девочек. На каждое 8 Марта мальчишки делали подарки — цветы, сладости. Каждой девочке. Не знаю, где они добывали деньги - всё-таки раскошеливаться приходилось всего двоим, а нас было в девять раз больше. Горжусь своими бывшими одногруппниками», — Елена, 35. «В тот год я ещё училась в вузе, а моя лучшая подруга уже работала. 7 марта выдалось никакущим — в институте всё плохо, никто не поздравил, настроение на нуле. А у подружки был корпоратив — и вечером она позвонила и приехала счастливая, с бутылкой мартини, двумя коробками конфет и букетом тюльпанов, которые ей передали специально для меня (там меня все знали). То ощущение праздника я вспоминаю даже сейчас, спустя 10 лет», — Татьяна, 31.

«Неожиданный сюрприз преподнесли мужчины одной из новокузнецких компаний. В предпраздничный день они встречали сотрудниц у входа и дарили по тюльпану. Правда — неожиданно и приятно», — Екатерина, 29. «У нас одно время работал мужчина, который очень хорошо сочинял стихи. И к корпоративу на 7 марта он написал про каждую сотрудницу что-то хорошее в стихотворной форме», — Ольга, 46.

«Когда первый год жили с мужем, он пообещал приготовить праздничный завтрак. Обманул — с утра, пока я спала, сбегал в пиццерию и накупил салатов и десертов. Но атмосферу праздника это не испортило», — Анастасия, 41. «Как-то раз муж на 8 Марта не просто вручил мне подарок — цепочку, а сделал мини-квест по квартире. От двери в квартиру он сделал лепестками роз дорожку к столу, там лежала открытка, в которой он написал мне, что нужно посмотреть подарок на кухне, там тоже был свой указатель и т. д. Мне очень понравилось, меня никогда так с 8 Марта ещё не поздравляли. До сих пор вспоминаю с самыми приятными эмоциями», — Инна, 31. «Мне не нужно каких-то особенных поздравлений и подарков на 8 Марта. Я обычно сама заказываю у мужа на 8 Марта полезные подарки. В этом году, например, сковородку. А пару лет назад — весы. И тут интересна реакция продавцов, которые с интересом и состраданием смотрят на мужчину, выбирающего жене на праздник весы. Подшучивают над ним всегда, мол, оценит ли жена такой подарок, не увидит ли намёка. Но мне это без разницы, я всё равно очень рада», — Ксения, 29.

Ранее ВашГород.ру сообщал о том, какие подарки кузбасские женщины хотели бы получить на 8 Марта. Мы также рассказывали читательницам, сколько в новокузнецких парикмахерских стоит стрижка и окрашивание.