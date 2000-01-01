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Какие фильмы лучше, отечественные или зарубежные — вопрос дня

Сегодня 12:48
149
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В редакцию ВашГород.ру с вопросом об отечественном кинематографе обратилась читательница Наталья М.

«Все сейчас считают, что российское кино — это только шлак. А я недавно поняла для себя, что наш кинематограф тоже неплох. Ходила на „Притяжение“ Бондарчука и осталась очень довольна. Подруга мне показывала фильм „Дурак“ Быкова, тоже понравился. Наши фильмы как-то ближе к душе. А какое кино любите вы, российское или зарубежное?» — написала Наталья.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или в «предложку» нашей группы во «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 7
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2 0
Вопрос из разряда "Кто сильнее: слон или кит?"
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Strange
1 0
Наш кинематограф не то чтобы недооценён, просто уровень другой. Другие денежные вливания. Всё из этого и вытекает.
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сарказм
0 0
действительно, куда там признанным шедеврам Скорсезе и Нолана тягаться с нашими фильмами Михалкова и Бондарчука! Они просто нервно курят в сторонке!
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лесной олень
2 0
Слабые отечественные фильмы. Либо съемки дорогие, но сюжет шлак. Как Михалков и Бондарчук.
Либо сюжет нормальный, но съмки в 2х комнатах с 10 человеками
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Венz
0 0
Слабые отечественные фильмы. Либо съемки дорогие, но сюжет шлак. Как Михалков и Бондарчук.
Либо сюжет нормальный, но съмки в 2х комнатах с 10 человеками
Согласно старой пословице, природа на детях отдыхает. Были почти гении: С.Михалков, С.Бондарчук.
Били и ушли, а смены не оставили...
А вот на западе, как правило, искусство семейным бизнесом поколений гораздо реже встречается.
А вот у нас, так совсем наоборот!
А свобода, деньги. Это вторично, первичны талант и труд.
И Н.Михалков, и Ф.Бондарчук, в том же Голливуде, да еще при отсутствии поддержки отцов, давно бы вылетели в трубу. Или научились работать. Третьего не дано.
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123
0 0
Очередной пиар бездарноковского го*на? ))))) И так по всем каналам дебилизатора его пиарили с утра до ночи, еще и тут читать про это 0внище ))) Ну скока ж можно ж )))) В пендостане сейчас сериалы снимают куда качественней на частные инвестиции, чем говнарчук, хлебающий на пару с мигалковым из бюджетного корыта.
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хожу-брожу
1 0
Вопрос из разряда "Кто сильнее: слон или кит?"
И верно, смотрите просто интересные фильмы, в любом кинематографе есть как шедевры, так шлак.
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