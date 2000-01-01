В редакцию ВашГород.ру с вопросом об отечественном кинематографе обратилась читательница Наталья М.

«Все сейчас считают, что российское кино — это только шлак. А я недавно поняла для себя, что наш кинематограф тоже неплох. Ходила на „Притяжение“ Бондарчука и осталась очень довольна. Подруга мне показывала фильм „Дурак“ Быкова, тоже понравился. Наши фильмы как-то ближе к душе. А какое кино любите вы, российское или зарубежное?» — написала Наталья.

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