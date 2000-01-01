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Кузбасс стал лидером в Сибири по строительству жилья

Сегодня 12:57
158
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dom-dobra.ru

По данным за январь 2017 года, Кузбасс ввёл в строй рекордное количество жилья в Сибири.

В первый месяц 2017 года в в Кемеровской области построили 126 400 кв.м. На втором месте оказалась Новосибирская область. Там ввели в действие всего 71 800 кв.м. Тройку замкнул Алтайский край — 57 400 кв.м., сообщает Росстат.

Отмечается, что по сравнению с январём 2016 года, в Кузбассе в новом году построили на 11,1% меньше жилья. Всего в Сибири ввели в строй 354 800 кв. м. жилья.

Комментарии 4
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Междуреченск
3 0
Да кому оно **** надо жилье это в области,столько квартир в новостройках пустуют
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хожу-брожу
3 0
Интересно получается, лидер по количеству жилья вымирающей регион, вопрос для кого строим, для корпорации амбрелла что ли?
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Яша
2 0
Строят обычно когда есть спрос. Просто так компания 100 миллионов рублей на строительство домов не кинет. В новостройках квартиры не пустуют. Эконом жилье у нас в городе пользуется спросом. Элитные квартиры по 100кв. и более могут пустовать.
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