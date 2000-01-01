По данным за январь 2017 года, Кузбасс ввёл в строй рекордное количество жилья в Сибири.

В первый месяц 2017 года в в Кемеровской области построили 126 400 кв.м. На втором месте оказалась Новосибирская область. Там ввели в действие всего 71 800 кв.м. Тройку замкнул Алтайский край — 57 400 кв.м., сообщает Росстат.

Отмечается, что по сравнению с январём 2016 года, в Кузбассе в новом году построили на 11,1% меньше жилья. Всего в Сибири ввели в строй 354 800 кв. м. жилья.