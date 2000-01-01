Партнёрский материал ВашГород.ру и Керхер Центра Кристофер на Ермакова, 1.

История «Керхер» — это история уникальных изобретений, увлекательных событий и множества интересных фактов. Альфред Керхер, основатель компании, был ярким представителем поколения талантливых, энергичных, предприимчивых людей, порождённых наступлением эпохи индустриализации. Его имя по праву стоит в одном ряду с именами электротехника Роберта Боша, разработчика одного из первых автомобилей Готлиба Даймлера, строителя первых дирижаблей Фердинанда фон Цеппелина.

Первый большой успех ему приносит энергосберегающая солевая печь для закалки лёгких металлов. Основав собственную компанию, Альфред Керхер переключается на ассортимент специальных отопительных приборов и выполняет заказ флагмана германского воздухоплавания «Люфтганзы», а во время войны разрабатывает импульсную горелку. В 46-м у него 40 сотрудников, которые занимаются производством предметов «первой необходимости» тогдашних людей ­- «печек-буржуек», маленьких двухконфорочных плиток, тачек, тележек, прицепов… Причём в ход идут даже пустые автоматные гильзы!

В 50-м Альфред Керхер получает от вооруженных сил США хороший заказ. Ему предлагают обслуживать и ремонтировать американские пароочистители. Но он делает больше — сначала просто совершенствует эту технику, а вскоре разрабатывает и представляет на рынок собственную мойку — первый европейский аппарат высокого давления с подогревом воды KW 350. Параллельно компания «Керхер» налаживает производство катамаранов и строительной опалубки.

В 1974 году вдова изобретателя Ирена Керхер сосредотачивает все производственные силы семейного предприятия на потребностях чистоты и клининга — вплоть до очистки транспорта и зданий. Основное внимание теперь уделяется аппаратам высокого давления. К ним присоединяются пылесосы, подметальные и подметально-всасывающие машины, мойки для автомобилей, чистящие средства, стальные аппараты для очистки сухим льдом, установки для водоподготовки. Синий фирменный цвет компании меняется на широко известный сегодня жёлтый. «Керхер» устанавливает стандарты на рынке, которые актуальны до сих пор.

Почти полвека компания «Керхер» производила только профессиональную технику, но 1984 год кардинально изменил её историю. Она вышла на потребительский рынок с предложением, от которого просто невозможно отказаться! Это был первый мобильный бытовой аппарат высокого давления — минимойка HD 555-profi, разработанная на базе профессиональных моделей. Идея оказалась настолько хороша, что создала целый сегмент рынка, в котором «Керхер» лидирует по сей день. Более того! Именно для этого вида техники имя «Керхер» стало нарицательным.

В 90-х компания окончательно завоёвывает любовь потребителей, предлагая людям самую разнообразную технику для бытового использования, которая делает жизнь значительно проще и приятнее. Эта линейка, начавшаяся с минимойки, расширяется с каждым годом. Сначала — в 1993 году — в ней появляются пароочистители и пылесосы для уборки в частных домах и квартирах. А спустя десять лет «Керхер» внедряет первый в мире автономный робот-пылесос RoboCleaner RC 3000. Но на этом компания не останавливается — в 2007 году она выходит на принципиально новый для себя рынок садовой техники и производит оросительные и дренажные насосы, насосы для домового водоснабжения и обширный ассортимент принадлежностей для полива.

На сегодняшний день заслужившая признание и доверие миллионов линейка Kärcher Home&Garden, представленная в Керхер-Центрах, включает в себя минимойки, пароочистители, стеклоочистители, моющие средства высшего качества, подметальные машины, электровеники, садовую технику, инструмент для полива. Только одних пылесосов компания выпускает на любой вкус — моющие, с аквафильтром, циклонные, для сухой уборки с мешком, хозяйственные, паропылесосы… В общем, любая домохозяйка знает: без Керхер — как без рук!