Напоминаем, что сеть магазинов «Ближний» с партнерами проводят конкурс поздравлений в честь 8 марта! У вас осталось всего несколько дней, чтобы выиграть приз для своей дорогой женщины. Торопитесь!

4 женщины, которым будут адресованы поздравления-победители получат комплекты замечательных призов от партнеров розыгрыша.

Первый приз (тот, чье поздравление наберет наибольшее количество лайков)

Сертификат в продовольственные магазины АО «ЦПС» номиналом 3 000 руб. ( 1шт.),

Букет цветов от салона-магазина All for you стоимостью 3 000 руб. ( 1 шт.),

Абонемент на 3 занятия в мастерской танца Liberte ( 1шт.),

Сертификат на любую поездку из каталога номиналом 3 000 руб. от «Приятные приключения» ( 1 шт.).

Второй приз (выбор организатора Розыгрыша)

Торт от ООО «Мастер продукт» ( 1 шт.),

Сертификат на 10 бизнес-ланчей в кафе правильного питания «Овсянка» ( 1 шт.).

Третий приз (выбор организатора Розыгрыша)

Сертификат на ужин в ресторане «Зори Запсиба» на сумму 3 000 руб. ( 1 шт.),

Набор «К праздничному столу» от Фирменного магазина «Кузнецкой рыбной компании» ( 1 шт.);

Четвертый приз (выбор организатора Розыгрыша)

Торт от ООО «Мастер продукт» ( 1 шт.),

Ужин на двоих на сумму 3 000 руб. в Развлекательном комплексе «Восьмая проходная» ( 1 шт.).

Конкурс будет проходить в нескольких этапов.

Поздравление.

Разместите на сайте http://8marta.vashgorod.ru/ поздравление (фото или видео) для дорогой вам женщины. Не важно, кто это — мама, дочь, сестра, жена или коллега. Поздравлять можно кого угодно!

Голосование.

Проголосуйте за поздравление, которое понравится вам. Также привлекайте к голосованию за ваше поздравление своих друзей. Чем больше голосов (лайков), тем больше шанс выиграть главный приз. Голосовать может любой пользователь.

Оглашение результатов.

Итоги будут подведены 7 марта. Вы можете стать одним из 4 победителей. Связь с победителями будет осуществлена по телефону, который оставлен при публикации поздравления.

1 приз — за поздравление, которое наберет больше всего голосов ( лайков),

2 приз — за самое оригинальное поздравление,

3 приз — за самое массовое поздравление,

4 приз — за самое-самое поздравление.

Удача может улыбнуться каждому!

Вручение призов.

8 марта в оригинальной манере мы вручим призы вашим дамам. Как именно это будет происходить — будет сюрпризом. Но это запомнится надолго!

Заходите на сайт http://8marta.vashgorod.ru/, размещайте поздравление и набирайте больше всех лайков! Голосовать может любой пользователь.

Подарите вашей дорогой женщине незабываемый праздник! Удачи!

Все интересующие вопросы вы можете задать по телефону +7 (3843) 45-46-31.