Напоминаем, что сеть магазинов «Ближний» с партнерами проводят конкурс поздравлений в честь 8 марта! У вас осталось всего несколько дней, чтобы выиграть приз для своей дорогой женщины. Торопитесь!
4 женщины, которым будут адресованы поздравления-победители получат комплекты замечательных призов от партнеров розыгрыша.
Первый приз (тот, чье поздравление наберет наибольшее количество лайков)
Второй приз (выбор организатора Розыгрыша)
Третий приз (выбор организатора Розыгрыша)
Четвертый приз (выбор организатора Розыгрыша)
Конкурс будет проходить в нескольких этапов.
Поздравление.
Разместите на сайте http://8marta.vashgorod.ru/ поздравление (фото или видео) для дорогой вам женщины. Не важно, кто это — мама, дочь, сестра, жена или коллега. Поздравлять можно кого угодно!
Голосование.
Проголосуйте за поздравление, которое понравится вам. Также привлекайте к голосованию за ваше поздравление своих друзей. Чем больше голосов (лайков), тем больше шанс выиграть главный приз. Голосовать может любой пользователь.
Оглашение результатов.
Итоги будут подведены 7 марта. Вы можете стать одним из 4 победителей. Связь с победителями будет осуществлена по телефону, который оставлен при публикации поздравления.
Удача может улыбнуться каждому!
Вручение призов.
8 марта в оригинальной манере мы вручим призы вашим дамам. Как именно это будет происходить — будет сюрпризом. Но это запомнится надолго!
Заходите на сайт http://8marta.vashgorod.ru/, размещайте поздравление и набирайте больше всех лайков! Голосовать может любой пользователь.
Подарите вашей дорогой женщине незабываемый праздник! Удачи!
Все интересующие вопросы вы можете задать по телефону +7 (3843) 45-46-31.