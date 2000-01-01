Названо место проведения «Тотального диктанта» в Новокузнецке.

Акция состоится на базе историко-филологического факультета (проспект Пионерский, 29) и в помещении библиотеки им. Лихачёва в Новоильинском районе. Проверить свой уровень грамотности могут все желающие.

Россияне напишут диктант 8 апреля. У жителей Новокузнецка есть возможность подготовиться к нему уже сейчас на бесплатных курсах «Русский по субботам», сообщает SU.

Более подробную информацию можно узнать в группе ВКонтакте.

Напомним, автором текста «Тотального диктанта» в этом году стал российский писатель Леонид Юзефович. Текст будет представлять собой небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

В акции примут участие порядка 800 городов России и мира.