Новокузнечанин Алексей сообщил ВашГород.ру, что его заставят платить услугу, которой он не пользуется.

Как утверждает читатель, ему попал в руки документ от заместителя мэра Новокузнецка по ЖКХ Евгения Буцука. В нём чиновник сообщает об информационном письме начальника главы государственной жилищной инспекции Ирины Гайденко.

Согласно документу, от управляющих компаний Новокузнецка потребовали ввести в квитанции для жителей первых и вторых этажей строчку «Плата за содержание и ремонт лифтового оборудования».

«Какой-то абсурд получается: на втором этаже старые лифты не останавливаются, а жители первых этажей вообще им и не пользуются. Но платить надо. Жителям первых этажей лифт вообще не нужен, большинство даже не подходят к нему, но заплатить надо», — поделился с ВашГород.ру Алексей.

Сейчас новокузнечанин ждёт квитанций с новой строчкой и готовит жалобу в высшие инстанции. По его мнению, закон в этом случае на стороне жильцов.