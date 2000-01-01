Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ
Новокузнецк вошёл в рейтинг вымирающих городов России

Новый тариф в квитанциях ЖКХ возмутил новокузнечанина

Сегодня 13:55
2498
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
https://img04.rl0.ru/

Новокузнечанин Алексей сообщил ВашГород.ру, что его заставят платить услугу, которой он не пользуется.

Как утверждает читатель, ему попал в руки документ от заместителя мэра Новокузнецка по ЖКХ Евгения Буцука. В нём чиновник сообщает об информационном письме начальника главы государственной жилищной инспекции Ирины Гайденко.

Согласно документу, от управляющих компаний Новокузнецка потребовали ввести в квитанции для жителей первых и вторых этажей строчку «Плата за содержание и ремонт лифтового оборудования».

«Какой-то абсурд получается: на втором этаже старые лифты не останавливаются, а жители первых этажей вообще им и не пользуются. Но платить надо. Жителям первых этажей лифт вообще не нужен, большинство даже не подходят к нему, но заплатить надо», — поделился с ВашГород.ру Алексей.

Сейчас новокузнечанин ждёт квитанций с новой строчкой и готовит жалобу в высшие инстанции. По его мнению, закон в этом случае на стороне жильцов.

«Буцук ссылается на статьи ЖК РФ. Но забывает о „Законе о защите прав потребителей“, согласно которому мы „не должны платить за услугу, которой не пользуемся“. Это требование оплаты ссылается на кодекс, но нарушает Закон», — считает читатель.

Комментарии 22
Добавить комментарий
аватар
Горожанка
7 58
А почему ж жители 1 и 2 этажей не пользуются лифтом? Наверное и сами и их дети в гости к соседям на другие этажи ходят....
ответить
аватар
ААА
39 0
А почему ж жители 1 и 2 этажей не пользуются лифтом? Наверное и сами и их дети в гости к соседям на другие этажи ходят....
Ага, кто то живет в своём доме, ходит в гости в 9ти этажку на 8й этаж........а проездного нет)))))) иди пешком!!!! смешно
ответить
аватар
1
78 0
Поправлю всех.
На лифте "ЕЗДЯТ" КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ!!!! Но не жильцы )))
Тупизм закона превыше рассудка!
ответить
аватар
Акрихин
3 0
Неустранимые сомнения и противоречия толкуются в пользу потребителя.
ответить
аватар
читатель
26 0
А почему ж жители 1 и 2 этажей не пользуются лифтом? Наверное и сами и их дети в гости к соседям на другие этажи ходят....
О чем Вы? Поездки гостей на лифте уже давно оплачены принимающей стороной. А гости жильцов первых этажей лифтом все равно не пользуются.
ответить
аватар
Ф
1 0
Почему вообще за содержание лифта денег просят? Если за него уже платят запсиблифту? Или кто то не платит?
ответить
аватар
Мдаа
8 0
Господа Буцук и Гайденко, оправдывают свои фамилии.
ответить
аватар
Житель
10 2
Мне вот тоже интересно. Сейчас уже платим за лифт, и отдельно за электроэнергию за него. На что тогда тратятся эти деньги, если собрались вводить отдельную строку за ремонт и содержание??? Предлагаю всем тупо не платить. В конце концов пешком ходить полезно.
И, к сожалению, закон о защите прав потребителя здесь не прокатит. По статусу кодекс выше любого простого закона.
ответить
аватар
[[[
18 0
Автор, молодец, судитесь, все правильно делаете. Желаю победы в этом деле. Первому этажу хлопание дверями лифта только достается круглые сутки и еще платить за то, чем не пользуешься.
ответить
аватар
Евгения
2 4
В нашем подъезде вообще две квартиры на втором этаже лифт оградили тамбурной дверью. Они им пользуются значит должны оплачивать.
ответить
аватар
z
0 0
Заплати и спи спокойно!
Алексей ты зачем контору палишь, теперь вот где жене с ирочкой на машинку новую натырить? Ай-ай-ай. Ведь они даже не понимают, от чего ты на них бочку катишь.
Им побольше срубить надо бабла, а законы на территории тлиива не дийствуют.
Вы уж конечно обращайтесь в другие инстанции, там чиговноежикам тоже надо по новой машинюшке на тесчу оформить.
ответить
аватар
5
13 0
Гайденко Пусть и платит совсем уже офигеть! У меня мама уже пожилая живет на 1этаже ей лифт не нужен, а она плати так еще за кв. метры!!! А мы все молчим, надо уже на митинги идти, они там сидят и не знают что придумать еще. А дальше еще хуже
ответить
аватар
Акрихин
0 0
Статья 76 Конституции РФ 1. По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации. 2. По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 3. Федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам. 4. Вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации республики, края, области, города федерального значения, автономная область и автономные округа осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов. 5. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон. 6. В случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным в соответствии с частью четвертой настоящей статьи, действует нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации.
ответить
аватар
Угрюмый валун
1 0
Статья 76 Конституции РФ 1. По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации. 2. По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 3. Федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам. 4. Вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации республики, края, области, города федерального значения, автономная область и автономные округа осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов. 5. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон. 6. В случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным в соответствии с частью четвертой настоящей статьи, действует нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации.
Сколько судов уже на эту тему было. Лифт-общедомовое имущество. Так что готовьте денюжку
ответить
аватар
житель
8 0
а как вам оплата ОДН по нормативу при установленных счетчиках, прессовали, чтобы устанавливали счетчики, а теперь яйцеголовые решили срубить бабла по нормативу, так как по счетчику нет навара
ответить
аватар
Житель
2 5
Как это они не пользуются? У нас бабульки на 2 этаж вызывают. Ходить тяжело. Первый ,конечно, почти не пользуются, если только к знакомым по подъезду поднимаются. Им , и жителям 2 этажа можно со скидкой. Но совсем бесплатно для второго этажа мне давно кажется не справедливо. Мы за лифт платим 450 руб. И чем мы хуже?
ответить
аватар
Миша
0 5
а как вам оплата ОДН по нормативу при установленных счетчиках, прессовали, чтобы устанавливали счетчики, а теперь яйцеголовые решили срубить бабла по нормативу, так как по счетчику нет навара
А чего Вы хотели? В министерстве строительства ЖКХ РФ консультанты и аудиторы 3 иностранных компаний: KMPG, Deloitte Touch, Pricewatterhouscooper (Нидерланды,Англия и США). Сами то министры понятия не имеют как руководить своим ведомством. Конституцию РФ и законы РФ можно выкинуть, а оставить лишь "приоритет международного права". В Европе никто никогда не возмущается по поводу услуг ЖКХ, европейцы платят столько, сколько потребуют.
ответить
аватар
Sv
6 0
А крыша тогда проблема верхнего этажа? А проблемы канализации только для первого этажа ну и может быть второго? Вонь из подвала тогда только их проблема? Все законы по ЖКХ несовершенны! Ну а то, что за мусор и лифт с квадратных метров - это конечно, тому кто придумал, дать орден(надо придумать как назвать имени чего) это плод больной фантазии.
ответить
аватар
Молодая особа
2 3
Плачу за лифта 374 рубля! Живем в двоем с мужем в 4-комнатной квартире. В соседней двушке живет семья их 4 человека а платят в два раза меньше - это вообще как понимать? А мусор платим с площади?
ответить
аватар
жека
0 0
молчишь, значит довольна))) плати дальше)))
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ