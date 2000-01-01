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У кемеровского «Пенсионера» отсудили более 9 миллионов рублей

Сегодня 14:30
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
irs1.4sqi.net

В Кемерове ООО «Пенсионер» и ООО «Караван» решили финансовые проблемы через суд.

«Пенсионер» должен выплатить «Каравану» более 9,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на материалы Арбитражного суда.

Уточняется, что ранее компания «Караван» выдала торговой сети «Пенсионер» заём в размере 9,5 миллионов рублей. Суд постановил взыскать эту сумму, а также 70,5 тысячи рублей судебных расходов по оплате госпошлины.

О том, что продуктовая сеть «Пенсионер» ушла с рынка, стало известно в декабре 2016 года. На месте закрывшихся магазинов появятся супермаркеты сети «Магнит», напоминает издание.

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