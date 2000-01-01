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Сколько стоит снять квартиру посуточно в Новокузнецке

Сегодня 08:00
697
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
delovie.ru, Avito.ru

Квартиру посуточно в Новокузнецке можно снять, начиная от 600 рублей. Всё зависит района города, площади, ремонта и других особенностей жилища.

На сайте объявлений «Avito» самым дешёвым предложением оказалась квартира на Буркацкого, 26 в Центральном районе. Жильё имеет площадь всего 13 кв.м. В квартире из бытовой техники есть всё самое необходимое: холодильник, плита, фен и утюг. Район конечно не самый лучший, но зато цена подкупает, всего 600 рублей в сутки.

Самой дорогой в Новокузнецке оказалась квартира площадью 31 кв.м. на проспекте Курако, 31. Цена за сутки — 3 500 рублей. В объявлении отмечается, что квартира полностью меблирована, сделан евроремонт. Из плюсов выделяют наличие электрического камина, гидромассажную ванну, кровать с ортопедическим матрасом.


Отметим, в последнее время в рынок сдачи квартир как и другие сферы недвижимости испытывают проблемы. В данном сегменте цены практически не изменились за последние несколько лет.

Комментарии 5
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романтик
23 2
А сколько будет стоить снять квартиру вместе с хозяйкой?
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Д4билу
1 1
А сколько будет стоить снять квартиру вместе с хозяйкой?
Один миньет хозяину.
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хозяин
2 0
Один миньет хозяину.
Да.это так.человек знает,о чем говорит.мой постоянный клиент.
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1
6 0
А сколько будет стоить снять квартиру вместе с хозяйкой?
Думаю в два раза дешевле. Она же тоже там жить будет)))
ну а если женишься на хозяйке, то все деньги в семью)))
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КоляYeti 12439
0 0
Один миньет хозяину.
Фу, из "толерантных" что-ли? Это не твой сайт
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