Квартиру посуточно в Новокузнецке можно снять, начиная от 600 рублей. Всё зависит района города, площади, ремонта и других особенностей жилища.

На сайте объявлений «Avito» самым дешёвым предложением оказалась квартира на Буркацкого, 26 в Центральном районе. Жильё имеет площадь всего 13 кв.м. В квартире из бытовой техники есть всё самое необходимое: холодильник, плита, фен и утюг. Район конечно не самый лучший, но зато цена подкупает, всего 600 рублей в сутки.

Самой дорогой в Новокузнецке оказалась квартира площадью 31 кв.м. на проспекте Курако, 31. Цена за сутки — 3 500 рублей. В объявлении отмечается, что квартира полностью меблирована, сделан евроремонт. Из плюсов выделяют наличие электрического камина, гидромассажную ванну, кровать с ортопедическим матрасом.



Отметим, в последнее время в рынок сдачи квартир как и другие сферы недвижимости испытывают проблемы. В данном сегменте цены практически не изменились за последние несколько лет.