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Новокузнецк вошёл в рейтинг вымирающих городов России

Названы места самого сильного паводка в Кузбассе

Сегодня 15:02
1729
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
in-news.ru

В этом году паводковая ситуация в Кемеровской области ожидается непростой.

По словам спасателей, сложнее всего придётся югу области, сообщает SU. В зоне риска находятся населённые пункты Междуреченского, Мысковского, Таштагольского, Новокузнецкого, Беловского, Калтанского, Мариинского и Кемеровского районов. Это порядка 18 тысяч жителей.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о количестве домов в Новокузнецке, которым угрожает подтопление при сильном половодье.

Комментарии 9
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Елена
8 0
Да уж... На снег эта зима была богатой, ничего не скажешь. Жаль людей, у кого дома подтопит, искренне.
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1
11 0
А штаб будет? Его надо на водной организовать, чтоб заседатели на своей попе прочувствовали стихию.
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z
31 0
А можно, вопрос спасателям? Есть информация, что Томь обмелела на 7,5 метров. А ведь при СССР, учитывали все нормы и ГОСТы, а именно возможность паводка и прочих "природных" ежегодных радостей, которые использовали для "сельскохозяйственных" целей и паводковой угрозы для населения не существовало.
Первые паводки, наносящие ущерб начались после захвата тлиевым абсолютной власти в 2004 году. И чем дальше, тем сильнее эта угроза растет.
ЧТО такого сделали тулиивцы, что паводок стал так опасен?
Почему вместо решения проблемы. Чиговноежики и их траховые компании пытаются на этом нажиться?
Или все настолько некомпетентны, что не понимают, как их куринная беготня каждый год выглядит со стороны?
Вы уж решите проблему паводка, а спасать вам надо себя, покайтесь что ли.
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Читатель
0 2
А штаб будет? Его надо на водной организовать, чтоб заседатели на своей попе прочувствовали стихию.
поверьте они и так это чувствуют, при чем многие из них в это время буквально живут на работе
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Читатель
3 1
А можно, вопрос спасателям? Есть информация, что Томь обмелела на 7,5 метров. А ведь при СССР, учитывали все нормы и ГОСТы, а именно возможность паводка и прочих "природных" ежегодных радостей, которые использовали для "сельскохозяйственных" целей и паводковой угрозы для населения не существовало.
Первые паводки, наносящие ущерб начались после захвата тлиевым абсолютной власти в 2004 году. И чем дальше, тем сильнее эта угроза растет.
ЧТО такого сделали тулиивцы, что паводок стал так опасен?
Почему вместо решения проблемы. Чиговноежики и их траховые компании пытаются на этом нажиться?
Или все настолько некомпетентны, что не понимают, как их куринная беготня каждый год выглядит со стороны?
Вы уж решите проблему паводка, а спасать вам надо себя, покайтесь что ли.
паводки были и раньше, в 1977г. Абушка разлилась и затопила ч/с ул. Береговая, ныне там Клуб Геликон, в 80-х Горбуниха разливалась, вода дошла до перекрестка, где магазин Пусан. Так что количество паводков не зависит от власти. А Томь немного обмелела из-за того, что русло свое частично расширила, я многие места помню на Левом берегу, где мы раньше любили загорать, а нынче там увы берега нет, там вода. А началось это примерно лет 16-17 назад, тк с ребенком на одном из таких пляжей мы еще отдохнуть успели
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Мимо
1 0
Русло реки нужно периодически очищать и ********** для этого даже специальная техника имеется или имелась. Раньше некоторые реки были судоходными, а потом дела до них властиимущим не стало, они загрязняются, чистить их денег жалко - вот и имеем, то что должны.
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сложнее всего придется югу области
2 0
Мариинский, кемеровский районы.
Хмм, открываю карту области, - точно! Самые что ни наесть южные районы.
Век живи, век учись. У ВГ.
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оленевод Вакутагин
2 0
Мариинский, кемеровский районы.
Хмм, открываю карту области, - точно! Самые что ни наесть южные районы.
Век живи, век учись. У ВГ.
Нее..Да,ерунда ,всё это..что,бы определить самый сложный районы затопления,необходимо ВЗОРВАТЬ все дамбы НАХРЕН..Вот и будет-ЯСНАЯ КАРТИНА..(паводок-настоящий)
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