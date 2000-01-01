В этом году паводковая ситуация в Кемеровской области ожидается непростой.

По словам спасателей, сложнее всего придётся югу области, сообщает SU. В зоне риска находятся населённые пункты Междуреченского, Мысковского, Таштагольского, Новокузнецкого, Беловского, Калтанского, Мариинского и Кемеровского районов. Это порядка 18 тысяч жителей.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о количестве домов в Новокузнецке, которым угрожает подтопление при сильном половодье.