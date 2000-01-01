В Шерегеше появятся новые подъёмник и трасса
Сегодня 15:35
501
Любителям активного отдыха предоставят больше возможностей на горнолыжном курорте Шерегеш.
В 2018 году там заработает ещё один подъёмник, и будет построена новая трасса, сообщает Vse42.
Модуль установят на горе Мустаг, на самой высокой точке Шерегеша — 1 570 метров над уровнем моря. Строящийся подъёмник на высоте 1 470 метров позволит сократить очереди на посадку в наиболее многолюдные дни.
Четырёхместный подъёмник будет оснащён ветрозащитным колпаком. Он сможет транспортировать до двух тысяч человек в час. Скорость подъёма от основания горы до вершины — шесть минут.
Протяжённость новой трассы составит три километра.