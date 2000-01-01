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Новокузнецк вошёл в рейтинг вымирающих городов России

В Шерегеше появятся новые подъёмник и трасса

Сегодня 15:35
501
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
media.lpgenerator.ru

Любителям активного отдыха предоставят больше возможностей на горнолыжном курорте Шерегеш.

В 2018 году там заработает ещё один подъёмник, и будет построена новая трасса, сообщает Vse42.

Модуль установят на горе Мустаг, на самой высокой точке Шерегеша — 1 570 метров над уровнем моря. Строящийся подъёмник на высоте 1 470 метров позволит сократить очереди на посадку в наиболее многолюдные дни.

Четырёхместный подъёмник будет оснащён ветрозащитным колпаком. Он сможет транспортировать до двух тысяч человек в час. Скорость подъёма от основания горы до вершины — шесть минут.

Протяжённость новой трассы составит три километра.

Комментарии 7
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15 6
Помоему там провал с отдыхающими. Думали доить народ постоянно смогут. А люди отвернулись от мега пропиаренного и дорогущего отдыха. Т к не стоит оно того.
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z
9 3
А в шерегеш, после того как его тлиев с мидведивым освятили ни кто ездить не хочет, карму все берегут.
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ав
2 1
А в шерегеш, после того как его тлиев с мидведивым освятили ни кто ездить не хочет, карму все берегут.
Если бы люди не ездили новые подъемники бы не строили.
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1
0 3
Если бы люди не ездили новые подъемники бы не строили.
А по три пивточки в одном доме для чего открывают? Правильно, оттяпать клиента. Только вот клиентов больше не старовится.
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В курсе
2 1
Люди, конечно, едут, и преимущественно не из КО.
Количество отдыхающих в миллион за сезон - откровенное вранье, направленное на повышение статуса места. В этом сезоне народу не больше, чем в прошлом году, а в прошлом было заметно меньше чем в позапрошлом. В пиковый сезон и в праздники, да, ажиотаж - но так было всегда))
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Кыса
1 2
Помоему там провал с отдыхающими. Думали доить народ постоянно смогут. А люди отвернулись от мега пропиаренного и дорогущего отдыха. Т к не стоит оно того.
Полно там народу. Не неси чушь.
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...
2 0
Полно там народу. Не неси чушь.
Ага..Вот ,где-РАЗМАХ..т.е.-Новокузнецк(убыточный и увядающий город) переместиться в Шерегеш(Отв.Губернатор Кемеровской Области-АМАН ГУМИРОВИЧ ТУЛЕЕВ)..Памятник В.В Маяковскому перевезем на горношахтном оборудовании..НАЧАЛО-ПОЛОЖЕНО-ЗДЕСЬ(ШЕРЕГЕШ) через 4 (четыре) года -БУДЕТ ГОРОД САД(экологически чистый)...)))
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