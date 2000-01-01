Любителям активного отдыха предоставят больше возможностей на горнолыжном курорте Шерегеш.

В 2018 году там заработает ещё один подъёмник, и будет построена новая трасса, сообщает Vse42.

Модуль установят на горе Мустаг, на самой высокой точке Шерегеша — 1 570 метров над уровнем моря. Строящийся подъёмник на высоте 1 470 метров позволит сократить очереди на посадку в наиболее многолюдные дни.

Четырёхместный подъёмник будет оснащён ветрозащитным колпаком. Он сможет транспортировать до двух тысяч человек в час. Скорость подъёма от основания горы до вершины — шесть минут.

Протяжённость новой трассы составит три километра.