Специалисты Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на предстоящую неделю.

По их словам, в Кузбассе сохранится тёплая весенняя погода. Во вторник, 7 марта, днём ожидается от -3 до +2, по югу до +10 градусов, ветер юго-восточный слабый. Будет без осадков, местами туман, изморозь, гололедица.

В ночь на среду, 8 марта, похолодает до −7…−12, при прояснениях до 17 градусов мороза. Днём погода порадует: температура повысится до −2…+3°С и будет без осадков.

В ночь на четверг, 9 марта, ожидается похолодание. Столбик термометра опустится до −8…−13 градусов, местами до 18 градусов ниже ноля. Днём западный ветер будет усиливаться до 15 метров в секунду, местами пройдёт небольшой снег, метели. Температура воздуха составит 0…-5 градусов, местами понизится до -10, ночью возможно похолодание до 15 градусов со знаком «минус».

В пятницу, 10 марта, без осадков с восточным слабым ветром, температура днём −3…+2, в ночные часы 10…15 градусов ниже ноля.

В субботу, 11 марта, днём снег будет наблюдаться в основном по северным районам области. Столбик термометра повысится до отметок −3…+2, а в ночь понизится до −7…−12 градусов.

В воскресенье, 12 марта, ожидаются небольшие осадки. Воздух прогреется от -1 до +4 градусов.