В Новокузнецкой гидрометобсерватории прокомментировали жалобы новокузнечан на туман с неприятным запахом.

Утром 6 марта в Новокузнецке был адвективный туман, рассказал директор гидрометобсерватории Виктор Дмитриев. Это явление связано с опусканием тёплых воздушных масс на холодную поверхность. Однако неблагоприятных метеоусловий 6 марта в городе не наблюдалось.

«В тех районах, где был туман, превышения загрязняющих веществ не было. Это Новоильинский район, шоссе Заводское, Заводской район, где был самый сильный туман. Превышения загрязняющих веществ в этих районах не было. Все было в пределах нормы», — добавила начальник лаборатории Надежда Николаева.

Причина неприятного запаха, на который жаловались жители, специалистам неизвестна.

«Может быть, где-то от автотранспорта, я не могу сказать точно, откуда запах. Может быть, чисто психологически, но загрязняющих веществ не было. Тем более загрязняющих веществ, которые имеют запах, в тех районах, где был туман, не было», — уточнила Надежда Николаева.

Специалисты отметили, что весной такой туман часто наблюдается. А чтобы не было домыслов, информацию по превышению вредных веществ посоветовали смотреть на сайте Кузбасского гидрометеоцентра.

Ранее ВашГород.ру сообщал о жалобах новокузнечан на дурно пахнущий туман.