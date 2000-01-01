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Новокузнецк вошёл в рейтинг вымирающих городов России

В гидрометобсерватории прокомментировали неприятно пахнущий туман

Сегодня 16:20
1343
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецкой гидрометобсерватории прокомментировали жалобы новокузнечан на туман с неприятным запахом.

Утром 6 марта в Новокузнецке был адвективный туман, рассказал директор гидрометобсерватории Виктор Дмитриев. Это явление связано с опусканием тёплых воздушных масс на холодную поверхность. Однако неблагоприятных метеоусловий 6 марта в городе не наблюдалось.

«В тех районах, где был туман, превышения загрязняющих веществ не было. Это Новоильинский район, шоссе Заводское, Заводской район, где был самый сильный туман. Превышения загрязняющих веществ в этих районах не было. Все было в пределах нормы», — добавила начальник лаборатории Надежда Николаева.

Причина неприятного запаха, на который жаловались жители, специалистам неизвестна.

«Может быть, где-то от автотранспорта, я не могу сказать точно, откуда запах. Может быть, чисто психологически, но загрязняющих веществ не было. Тем более загрязняющих веществ, которые имеют запах, в тех районах, где был туман, не было», — уточнила Надежда Николаева.

Специалисты отметили, что весной такой туман часто наблюдается. А чтобы не было домыслов, информацию по превышению вредных веществ посоветовали смотреть на сайте Кузбасского гидрометеоцентра.

Ранее ВашГород.ру сообщал о жалобах новокузнечан на дурно пахнущий туман.

Комментарии 23
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1
59 0
Как всегда. Все чудесно на территории бобра.
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Алекс
35 0
Еще бы она сказало что было превышение! Тогда кто являлся источником, кому материалы переданы... какие меры приняты. А так все хорошо, дышите глубже, все в норме!
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2
33 0
А другого говорить на территории бобра нельзя!
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Бусина
59 0
Фу.........щас блевану от таких сладеньких ответов!!!!!!! Все хорошо и замечательно, и не воняло даже .так всегда воняет с коксохима!!!!!! Живу в Заводском р-не более 40 лет!!!! Вонь эту знаем уже!!!А у этих продажных проверяльщиков- все зашибись!!!!!!!!Чтоб вы сдохли!!!
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Кузня родная 3176
23 0
Ну так то такой туман не только весной, а ещё и осенью и зимой бывает. Вы нам в уши то не вливайте... Чисто психологически...
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1
20 0
Когда уже за такие выбросы и тем более укрывательство и попустительство сажать будут?
Похоже проблема в КО раз один начальник СК попался, и.о. начальника СК попался...
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Имя есть
31 0
Примерно это должно выглядеть так. Вышел из дома. Воняет. Бегом домой, на сайт кузбасского метеоцентра. Там все благостно, превышений нет. И со спокойным сердцем (не воняет же - написано) идешь на улицу. Все остальное-это субъективное мнение значительной части горожан. Тьфу
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12
16 0
Такое чувство, что у них уже в мозгах воняет!
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Павел Фомин
26 1
Ну что вы прямо?
Им же что приказали, то они как попки повторили!
Утром шел на работу, задыхался. Как от вони, так и от недостатка воздуха пригодного для дыхания, его какая то дрянь выпущенная с какого то предприятия вытеснила.
Вот прочитал ответы этих "специалистов" и подумал: если не смогли идентифицировать - то что это за специалисты, увольнять их надо!
А если смогли, но темнят - значит обманывают народ, потворствуют частному капиталу, которому плевать на наши легкие и прочие органы, так ка сам хозяин скорее всего за тысячи км отсюда живет. А это уже дело для прокуратуры.
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Веста
36 2
Парк им. Гагарина, утро, откровенно воняло выбросами коксохима. Психологическое одновременное помутнение у нескольких тысяч людей в разных районах города. Очень забавно
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Анонимный пользователь
6 1
Вчера ночью в Новобайдаевке тоже воняло!
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Вова
1 1
Надюха не права.Это частный сектор всему виной,управы на них нет.Топят всяким го......м!!!!!!!
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Неудобный
14 1
Фу.........щас блевану от таких сладеньких ответов!!!!!!! Все хорошо и замечательно, и не воняло даже .так всегда воняет с коксохима!!!!!! Живу в Заводском р-не более 40 лет!!!! Вонь эту знаем уже!!!А у этих продажных проверяльщиков- все зашибись!!!!!!!!Чтоб вы сдохли!!!
Действительно, такое наглое вранье. Я в афуе...
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1
35 1
На месте НАСТОЯЩЕГО, СИЛЬНОГО губернатора и мэра, уже давно начали бы проверки предприятий и "этих" экологов, которые все отрицают.
Только сильный губернатор и мэр сможет защитить население своего города, региона.
К сожалению это не про нас. Нас предают, травят.
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Читатель
1 1
Какие домыслы явно коксохимом воняло.
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я
1 1
Только что в местных новостях ента самая Надюша заявила, что всё хорошо и тот кто чувстует ентот запах обладает психологическим чутьем.....ёпа мама....Люди! А вы вообще лицо ентой дамы то узрели? Вид такой,что у ентой самой трубы и живет. Если серьезно...задолбали своими сказками... бабки видимо немалые получают. Вот сейчас в районе Горсовета вонь дикая....жуть...надо форточку закрывать.
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Vasya
2 1
Ага домыслы, а тогда почему детсадам негласно посоветовали детей не выводить на прогулку?!
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аватар
жека
0 2
На месте НАСТОЯЩЕГО, СИЛЬНОГО губернатора и мэра, уже давно начали бы проверки предприятий и "этих" экологов, которые все отрицают.
Только сильный губернатор и мэр сможет защитить население своего города, региона.
К сожалению это не про нас. Нас предают, травят.
народ молчит, значит всем доволен))))
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аватар
я
1 1
адвективный туман......термин приемлимый к месту около МОРЯ!!!!! Надюша! Мы уже живем на морском прибое??? Ухахотаться.....фантазеры вы ****************** осталось только одно.....обвинить в гадости этой машины и частный сектор! Ушлёпки вы....
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аватар
он
2 0
адвективный туман......термин приемлимый к месту около МОРЯ!!!!! Надюша! Мы уже живем на морском прибое??? Ухахотаться.....фантазеры вы ****************** осталось только одно.....обвинить в гадости этой машины и частный сектор! Ушлёпки вы....
АГА..И,чё -это "быдло" ноет.?до работы -ДОВЕЗЛИ.зарплату -ПЛАТЯТ-ВАМ ЧЁ -УРОДЫ-ТО ,ЧЁ ЕЩЁ НАДО.?.Сидите и не 3,14 те..))))))))))))))))))))))
ответить
аватар
я
0 0
АГА..И,чё -это "быдло" ноет.?до работы -ДОВЕЗЛИ.зарплату -ПЛАТЯТ-ВАМ ЧЁ -УРОДЫ-ТО ,ЧЁ ЕЩЁ НАДО.?.Сидите и не 3,14 те..))))))))))))))))))))))
Быдло ты....у меня то всё норм! Дышишь гОвном? радуйся....я то за городом ...в коттедже живу....СУКА! Морду свою открой....депутат местный? проявись
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аватар
он
0 0
Быдло ты....у меня то всё норм! Дышишь гОвном? радуйся....я то за городом ...в коттедже живу....СУКА! Морду свою открой....депутат местный? проявись
Ну,дверь-то- ОТКРОЙ- БЫДЛО..Ты,щенок-мой сосед..НАЧАЛЬНИК-ХРЕНОВЫЙ,,)))))))))))
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