Минэкономразвития готовит соответствующий проект с участием заинтересованных министерств, против выступают экологи.

Как сообщают «Известия», это станет возможным, если не будет угрожать природным и культурным ландшафтам и биологическому разнообразию.

Документ, предусматривает освоение только тех частей заповедников, которые входят в границы населенных пунктов. В Минприроды считают, что новый закон будет способствовать развитию территорий.

На данный момент, жители таких поселений не имеют права оформлять землю на себя, а получают ее в безвозмездную аренду от государства. Эта ситуация не слишком радует многих граждан страны