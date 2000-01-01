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В России намерены разрешить строительство в заповедниках

Сегодня 17:06
517
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
newstracker.ru

Минэкономразвития готовит соответствующий проект с участием заинтересованных министерств, против выступают экологи.

Как сообщают «Известия», это станет возможным, если не будет угрожать природным и культурным ландшафтам и биологическому разнообразию.

Документ, предусматривает освоение только тех частей заповедников, которые входят в границы населенных пунктов. В Минприроды считают, что новый закон будет способствовать развитию территорий.

На данный момент, жители таких поселений не имеют права оформлять землю на себя, а получают ее в безвозмездную аренду от государства. Эта ситуация не слишком радует многих граждан страны

Комментарии 12
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777
7 0
А вам что больше нравится степь или болото? Это так о будущем начинаю задумываться.
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Василий
36 0
И кто будет строить в этих заповедных местах? Только депутаты и чиновники на "честно добытоё бабло" с риском для свободы. Чины из Минэкономразвития этот закон проектирует для себя и депутаты его примут сразу в 3-х чтениях.
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11
20 0
Разрушили/разворовали все, что при СССР создано, пришло время заповедников(((
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как есть
36 0
на всех лакомых "природоохранных" зонах активно строятся комерсы ,чинуши и прочая шалупень - горный алтай уже весь истыкали своими дачами. обычные люди что ли там строят себе дома? сейчас это все дело просто узаконят и вуаля, будут потом аристократы передавать своим детям по наследству
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Кам
17 0
Так уже на кордонах Алтайского заповедника( Телецкое озеро ) стоят свежие частные постройки, кстати с вертолетными площадками..
Алтынколь или Телецкое озеро входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в составе комплексного объекта «Золотые горы Алтая» ..
На Байкале уже остро поднимают вопрос о экологии озера..
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хожу-брожу
3 0
У нас что страна маленькая, земли не хватает, или там горючку нашли ?, если горючку то прощай красная книга, останется только поминальная.
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Акрихин
4 0
Чему удивляться?.....
Скоро в Крыму будет разведка и добыча нефти!
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жека
2 1
И кто будет строить в этих заповедных местах? Только депутаты и чиновники на "честно добытоё бабло" с риском для свободы. Чины из Минэкономразвития этот закон проектирует для себя и депутаты его примут сразу в 3-х чтениях.
народ молчит, значит всем доволен)))
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Читатель
5 0
да сколько же можно-то издеваться над страной?я считаю тех кто это подпишет можно сразу в тюрьму сажать за уничтожение природы и фауны, изверги, совсем уже совесть потеряли
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местный-2
12 0
Наверно не разрешить, а легализовать.
Заповедные места давно осваиваются и скрыть это уже не представляется возможным.
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местный-2
10 0
Наверно не разрешить, а легализовать.
Заповедные места давно осваиваются и скрыть это уже не представляется возможным.
Добавлю.
К томе же эти места самые лакомые куски нетронутой,девственной природы.Освоить и заработать на этом уж очень кому-то сильно хочется и очевидно спрос растет.
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Сказочник
3 0
Зашёл оставить свой гневный комментарий, но таких тут уже много (все), поэтому смысла мне ещё писать - нет. Хочу сказать: "Спасибо!". Спасибо, что у нас в стране ещё есть здравомыслящие люди.
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