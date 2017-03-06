Находчивые предприниматели нашли способ заработать на девушках, желающих произвести впечатление в соцсетях.

Россинякам предлагают арендовать букеты цветов и молодых людей. Организаторы обещают доставить заказчице цветы и предоставить ей 10 минут для фото. Цена удовольствия от 700 до 1000 рублей, пишет «Российская газета».

Также в списке услуг — аренда молодого человека, который может сыграть роль бойфренда. Его внешний вид, одежда, причёска оговариваются заранее. Однако на фотографии не должно быть видно лица мужчины.

Пользователи соцсетей оценили находчивость организаторов аренды цветов для селфи и умение зарабатывать деньги. Сами любительницы больших букетов и селфи вызвали у комментаторов противоречивые чувства. Берут же люди напрокат костюмы, так почему же не взять напрокат и цветы, пишут одни.

Другие отмечают экономность прекрасного пола: цветы завянут через пару дней, зачем тратить лишнее. У третьих идея стала поводом для шуток. Предприимчивые пользователи соцсетей сразу же стали предлагать сдать в аренду брелок от дорогой иномарки или сфотографироваться в салоне автомобиля. Были и другие предложения для фото: «Я ем лобстера», «Я на Мальдивах», «Загорая на яхте».