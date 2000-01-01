Партнёрский материал ВашГород.ру и Керхер Центра Кристофер на Ермакова, 1.

На российском рынке торговую марку Kärcher узнали ещё в 90-х. Однако первый Керхер Центр — формат специализированного магазина с особым подходом к обслуживанию клиентов — появился в самой Германии в 1990 году. Через десять лет — в сентябре 2009 года — точно такой же открыли в Москве. А 12 ноября 2015 года число Керхер Центров в нашей стране достигло цифры «100» — местом открытия юбилейного магазина стал город Ульяновск.

Идея такого формата работы с потребителями полностью себя оправдала. Ведь Керхер Центры — это не просто монобрендовые магазины, а специализированные точки демонстрации и продаж техники, отличающиеся ассортиментом, способом представления продукции, квалификацией продавцов, качеством обслуживания клиентов, профессиональным сервисом и эксклюзивными предложениями для покупателей. Это место, куда клиенты могут прийти не только за покупкой, но и за последующим обслуживанием — консультациями, сервисом, расходными материалами и дополнительными аксессуарами.

Сегодня в Керхер Центры по всему миру ежедневно обращаются тысячи людей — причём лидером развития этого направления является именно Россия, где открыто уже 100 таких магазинов, которые неизменно демонстрируют весьма впечатляющую динамику. Компания «Керхер» стремится к тому, чтобы каждый покупатель техники получал одинаково качественное и оперативное обслуживание вне зависимости от региона проживания, а это значит, что с каждым годом Керхер Центров в нашей стране будет становиться только больше.

В каждом Керхер Центре представлен широкий ассортимент продукции как бытового, так и профессионального назначения. Это аппараты высокого давления, пылесосы, пароочистители, поломоечные и подметальные машины, чистящие средства и многое другое. Каждый продавец Керхер Центра обладает высочайшей квалификацией, позволяющей грамотно ответить на любой вопрос покупателя, а если понадобится, найти комплексное решение, объединяющее несколько моделей и аксессуаров. Демонстрация оборудования производится на различных видах поверхностей, так что покупатели сами могут легко убедиться, какие модели Керхер подходят для решения их задач наилучшим образом.

Новокузнечане тоже успели полюбить эту технику. Первый Керхер Центр в нашем городе появился в 2013 году — в центре города, не далеко от Сити Молла, на проспекте Ермакова, 1. Его открыла компания «Кристофер» — официальный торговый и сервисный представитель «Керхер» в России с 1996 года.

Керхер Центр на Ермакова, 1, представляет полный ассортимент бытовой и профессиональной техники известного во всём мире немецкого концерна. Это аппараты высокого давления, насосы, оборудование для полива, пылесосы, электровеники, пароочистители, паропылесосы, пылеуловители, подметальные машины, паровые гладильные комплексы, стеклоочистители, снегоочистители, полотёры, чистящие средства и аксессуары. А также автомоечные комплексы для профессионалов моечного бизнеса, АЗС, автосервисов и автосалонов и индустриальная техника.

Спектр товаров, действительно, широчайший. Поставки — прямые, непосредственно из компании «Керхер», поэтому они осуществляются в кратчайшие сроки, и все новинки всегда есть в наличии.

Керхер Центр — это, прежде всего, статус, которому необходимо соответствовать. Это жёсткие требования даже к мельчайшим деталям. Во-первых, расположение самого магазина — в новом деловом городском центре. Во-вторых, его площади — только выставочный зал здесь занимает 110 квадратов. То же касается и выставки техники, которую на Ермакова, 1, можно досконально осмотреть и опробовать, и ассортимента, и специалистов — вплоть до того, какие должны быть витрины и вывеска. В общем, предусмотрено всё для максимального комфорта и удобства покупателей — безупречный сервис, приятная атмосфера, современный интерьер, квалифицированный персонал.

Являясь лидером мирового рынка, «Керхер» первым внедряет самые современные технологии и постоянно совершенствует модели техники. 80 процентов всей продукции — это разработки последних лет, над которыми трудятся сотни инженеров, имеющих более 1100 патентов на изобретения и промышленные образцы. В итоге создаются конструкторские решения, которые задают новые стандарты в сфере уборки, чистки и мойки. Разумеется, такая продукция требует соответствующего сервисного обслуживания — самого высокого. И Керхер Центр на Ермакова, 1 с этой задачей отлично справляется.