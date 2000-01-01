Эксперты рассказали о самом популярном японском авто вторичного рынка
Сегодня 07:15
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Самой популярной подержанной японской машиной за январь 2017 года стала «Тойота Королла».
Об этом рассказали эксперты агентства «Автостат». По их информации, в январе россияне купили 6 845 подержанных машин «Тойота Королла». На втором месте — «Тойота Камри», которую за месяц приобрели 4 683 раз.
На третьем месте — «Митсубиси Лансер», купленная 3 258 раз.
При этом «Тойота» — лидер не только вторичного рынка «японцев», но и иномарок в целом, утверждает издание.
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