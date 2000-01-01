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Эксперты рассказали о самом популярном японском авто вторичного рынка

Сегодня 07:15
789
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://www.vsedela.ru/

Самой популярной подержанной японской машиной за январь 2017 года стала «Тойота Королла».

Об этом рассказали эксперты агентства «Автостат». По их информации, в январе россияне купили 6 845 подержанных машин «Тойота Королла». На втором месте — «Тойота Камри», которую за месяц приобрели 4 683 раз.

На третьем месте — «Митсубиси Лансер», купленная 3 258 раз.

При этом «Тойота» — лидер не только вторичного рынка «японцев», но и иномарок в целом, утверждает издание.

Как уже сообщал ВашГород.ру, в России начали продавать кроссовер нового поколения.

Комментарии 2
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y
1 4
Странные эксперты какие то, а почему они только про японок изучили?
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жека
2 0
предпочитаю многое, а денег только на тазик)))
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