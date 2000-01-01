Уже скоро наступит тот долгожданный день, когда женщины смогут смело требовать от мужчин всё, что только им захочется.

Итак, в квартире убрано, подарок готов, ужин тоже… А что, если любимая вдруг заявит, что не хочет сидеть дома? Специально для такого случая эксперт сайта ВашГород.ру Андрей Никатов приготовил 5 вариантов, где в Новокузнецке можно отпраздновать 8 Марта. Итак, куда сводить подругу, если она…

Театралка

Любительницам театра очень повезло — 8 марта в Новокузнецком драмтеатре покажут историю любви бизнес-вумен и пластического хирурга. Герои познакомились в интернете и решили, что у них что-то получится. А что из этого вышло, узнайте 8 марта на спектакле «Любовь. Собак@ Точка.RU». Он начнётся в 19.00.

Рокерша

Какой подарок может быть лучше для рокерши, чем билет на концерт её любимой группы? 7 марта в Новокузнецке выступят легенды российского панк-рока «ПилОт». Илья Чёрт и команда пообещали сыграть все самые известные и любимые фанатами песни, а также свежие хиты. Концерт начнётся 7 марта в «Восьмой проходной» в 19.00. Билеты ещё не раскупили, но советуем поторопиться.

Рукодельница

Спицы, бисер, глина, плетение и шитьё — если для вашей любимой это не пустой звук, советуем сводить её на выставку-ярмарку подарков мастеров декоративно-прикладного искусства. На ней можно будет не только полюбоваться техникой новокузнецких рукодельниц, но и купить понравившуюся вещь. Пройдёт мероприятие 7 марта в ДТСе. Начало — в 17.00.

Меломанка

Та, в чьём плеере Rammstein спокойно соседствует с Сергеем Лазаревым, точно не останется равнодушной к музыке кавер-группы «Бурбон». Команда перепевает самые популярные хиты — от 80-х и до наших дней. Гитара, бас, фортепиано, труба, ударные и вокал создают на концертах особую смесь ска, джаза и диска. К 8 марта музыканты приготовили новокузнечанам особую праздничную программу. Выступление пройдёт 7 и 8 марта в ресторане Paulaner Brauhaus. Начало — в 20.00.

Фанатка супергероев

Marvel обещают выпустить «Тор. Рагнарёк» только в конце октября, «Чудо-женщина» от DC выйдет в июне, а мы пока предлагаем скрасить ожидание с продолжением приключений Росомахи. Логан и профессор Ксавьер остались без команды «Людей Икс» и вместе пытаются противостоять злой корпорации Эссекса. Правда, профессора одолела болезнь Альцгеймера, а способности Логана со временем угасают. Кто придёт им на помощь и смогут ли они победить недругов, можно увидеть почти в любом кинотеатре города.

С наступающим Международным женским днём!

Ранее ВашГород.ру рассказывал об идеях поздравлений с 8 Марта. Мы также сообщали о том, какие подарки кузбасские женщины хотят получить в Международный женский день.