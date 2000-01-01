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В Кузбассе названы финалистки конкурса «Краса полиции-2017»

Сегодня 07:30
651
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com/policekuzbassa

В ГУ МВД России по Кемеровской области прошли предварительные этапы конкурса «Краса полиции-2017».

Он проводится в рамках Всероссийской полицейской акции «8 марта — в каждый дом». Региональное ведомство озвучило имена финалисток.

Ими стали:

инспектор отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Калтану, капитан полиции Анастасия Чернова,

заместитель командира отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Киселевску, майор полиции Ольга Чербаковская,

следователь следственного отдела ОМВД России по Промышленновскому району, старший лейтенант юстиции Марина Тараненко,

полицейский отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС ОМВД России по Междуреченску, старшина полиции Ольга Старостина,

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Берёзовскому, майор полиции Анастасия Луговая,

старший юрисконсульт правового направления Межмуниципальный отдел МВД России «Юргинский», лейтенант внутренней службы Анна Вебер.

Комментарии 6
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y
2 1
Полицейским дамам с 8 марта. А когда дефиле выложат и в купальниках?
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бортовой самописец
3 0
Страсть божия.
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жюри
0 0
Полицейским дамам с 8 марта. А когда дефиле выложат и в купальниках?
Тогда,когда тебя конвоировать будут.
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нетолерантный дядька
0 0
Я б не вдул.
А вот тебе вдуют,по самые помидоры.
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