Легендарный русский рокер в Новокузнецке!
Сегодня 09:25
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Отличная новость для любителей групп «Чёрный кофе» и «Куприянов»!
17 марта — Легенда русского рока, бывший участник группы «Чёрный кофе» — Игорь Куприянов со своей группой «Куприянов» в рамках большого увлекательного мега-тура «Шесть морей», посетит Новокузнецк и даст единственный концерт в ресторане «Paulaner Brauhaus».
Начало в 21:00!
Стоимость билетов — 500 рублей!
Состав участников группы «Куприянов»:
Игорь Куприянов — вокал, бас гитара
Константин Коныгин — гитара
Евгений Москаленко — барабаны
«Если ты в пути, значит шансы есть…»
Подробности по телефону: 576−546!
Адрес: пр. Ермакова, 1 к.1.