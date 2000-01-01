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Легендарный русский рокер в Новокузнецке!

Сегодня 09:25
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Paulaner Brauhaus, valley-walk.com

Отличная новость для любителей групп «Чёрный кофе» и «Куприянов»!

17 марта — Легенда русского рока, бывший участник группы «Чёрный кофе» — Игорь Куприянов со своей группой «Куприянов» в рамках большого увлекательного мега-тура «Шесть морей», посетит Новокузнецк и даст единственный концерт в ресторане «Paulaner Brauhaus».

Начало в 21:00!
Стоимость билетов — 500 рублей!

Состав участников группы «Куприянов»:

Игорь Куприянов — вокал, бас гитара
Константин Коныгин — гитара
Евгений Москаленко — барабаны

«Если ты в пути, значит шансы есть…»

Подробности по телефону: 576−546!

Адрес: пр. Ермакова, 1 к.1.

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